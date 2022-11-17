哈斯宣布霍肯博格2023年加盟，小舒马赫将告别

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霍肯博格已经参加过181场大奖赛，先后作为全职车手效力过威廉姆斯、索伯、印度力量、雷诺。

2020年，他原本已经失去了正式车手席位，但在那个受到新冠疫情影响的赛季里，他得到当时的Racing Point的临时征召，代替感染病毒的塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔参加了三场比赛。

此后，这位德国车手在2021年担任了阿斯顿·马丁的替补车手直到本赛季。并且赛季初，他又在塞巴斯蒂安·维特尔同样因为检测阳性而缺席比赛后，替补参赛了巴林沙特阿拉伯的比赛。

尽管霍肯博格保持着一项尴尬的纪录：参加比赛场数最多却从未登上过领奖台的车手，但丰富的经验仍然让他受到认可。而哈斯车队多次明确表示，他们倾向于更有经验的车手来为中游集团的竞争增添一臂之力。

"我非常高兴能在2023年加入哈斯F1车队得到全职比赛席位，"霍肯伯格表示。"我觉得我从未真正离开过F1。我很高兴有机会再次做我最喜欢的事情，并要感谢吉恩·哈斯和冈瑟尔·斯泰纳的信任。为了能够与中游集团的所有其他车队竞争，我们还有工作要做，我迫不及待地想再次加入这场竞争。"

明年将是霍肯博格与马格努森首次成为队友，尽管俩人曾在赛道上发生过摩擦。2017年匈牙利大奖赛中，丹麦人在防守位置时把当时为雷诺比赛的对手逼出了赛道，为此受到了5秒罚时。赛后，霍肯博格打断了马格努森接受采访，向他表达了自己的不满，而丹麦人态度依然强硬。不过此前，马格努森已经表示俩人已经不计前嫌。

哈斯领队斯泰纳相信，这对加起来拥有超过320场比赛经验的新组合，将提升车队在中游集团的竞争力。

“尼克能给车队带来的经验和知识基础是显而易见的，他在F1的职业生涯有近200次正赛发车，并以出色的排位赛表现和稳定可靠的比赛选手而闻名，“他说到。”当你把他的这些特点与凯文·马格努森的经验结合在一起，将给我们一个非常可靠和经验丰富的车手阵容，我们相信这将有助于推动车队继续前进。“

”这显然是我们的目标，正是这种雄心壮志促使尼科重返F1，他与我们的目标一致，而且将成为关键人物，与车队其他成员一起在我们今年打下的基础上，重返积分区的争夺。"

小舒马赫作为七届世界冠军迈克尔·舒马赫的儿子，2020年夺得F2年度冠军之后，在2021赛季以哈斯车手身份征战F1。但是两个赛季以来，只有今年上半赛季两次积分进账的纪录，尽管这让他获得了12分。

去年哈斯赛车竞争力不足，而小舒马赫在与尼基塔·马兹平的对比中较为良好，让人对他今年有所进步给予了期望。然而现实中，特别当阔别一年的马格努森回归后屡有出彩表现，成为哈斯车队的“大腿”，小舒马赫在银石和红牛环的经验发挥，无法掩盖整年难以匹敌队友、没能为车队取得更多理想成绩的事实。

对于结束与小舒马赫的合作关系，斯泰纳表示：“我想感谢米克·舒马赫在过去几年对车队的贡献。米克在初级赛事的优秀纪录众所周知。他在哈斯F1车队工作期间，作为一名车手不断成长和发展——本赛季初他首次取得了F1积分。虽然选择了未来的不同方向，但整个车队都希望米克在他职业生涯上的下一步和以后发展顺利。“

随着本次车手阵容调整，明年哈斯车手阵容的平均年龄将从2021赛季开始的21岁，陡增至32.5岁，与阿斯顿·马丁并列车手平均年龄最大的车队——41岁的费尔南多·阿隆索加盟后，与24岁的兰斯·斯特罗尔搭档。

此前，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，如果小舒马赫失去正赛席位——他将在今年年底脱离法拉利体系，德国车队有兴趣邀请他担任替补车手的角色。