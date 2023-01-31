哈斯发布VF-23效果图，开启2023年F1发布季
哈斯车队公开VF-23赛车效果图，开启2023赛季F1发布季。
Photo by: Haas F1 Team
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哈斯成为第一支发布2023赛车相关信息的车队，尽管只是通过社交媒体公开了新赛车的渲染效果图。
这支美国车队在2022赛季有一定反弹，但还是在年度第八名的争夺中输给了AlphaTauri。尽管如此，车队止住了2019年之后的下滑趋势，也避免了连续垫底，而且还在采用冲刺赛赛制的巴西大奖赛周末，由凯文·马格努森以黑马姿态摘下车队历史上第一个杆位。
2023年，哈斯与MoneyGram在去年美国大奖赛期间宣布的新冠名合作正式开始。同时，车队迎来了新的车手组合，由尼科·霍肯博格取代了米克·舒马赫。尽管前者在过去三年里作为Racing Point/阿斯顿·马丁的替补车手只参加了零星几场比赛，但美国车队任命这位德国老将的经验能够与去年年初“闪电”回归的马格努森搭档。而近期，车队宣布巴西车手皮埃特罗·菲迪帕尔迪继续担任替补车手的角色。
“我非常高兴地欢迎MoneyGram成为2023年赛季及以后的冠名合作伙伴，看到我们以MoneyGram哈斯F1车队名义发布的第一套涂装，令人激动，”车队主席吉恩·哈斯说。“去年一些强势的表现让车队对新赛季以及重新获得积分感到鼓舞。”
2023年赛季的目标自然是要更稳定地做到这一点，有了凯文和尼科，我当然相信我们已经有了一个经验丰富的车手组合，更有能力在周日提供这些分数。"
哈斯定于2月11日在银石赛道利用拍摄日的机会进行VF-23赛车的首航。
“我显然和大家一样对涂装的揭幕感到激动，尤其是这是赛季前的一个节点，意味着我们离做我们真正想做的事情又近了一步——那就是比赛，”车队领队冈瑟儿·斯泰纳表示。“我喜欢这个涂装，它无疑是一个更高级和现代化的外观，这与我们和我们冠名合作伙伴MoneyGram一起进入新时代相得益彰。”
“这是一年中激动人心的时刻，很高兴我们第一个展示了我们的涂装，但我们的注意力都集中在让VF-23驶上赛道，为眼前的赛季做准备。我们绝对可以在去年表现的基础上继续提高。整个组织一直在为实现这一点而努力。显然，有了凯文和尼科，我们有两个公认得分好手。”
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