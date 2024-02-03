哈斯发布2024赛车图片，拉开新车发布序幕

2024年是以地面效应为主的技术规则实施的第三个赛季，哈斯在度过了两个艰难赛季，特别是去年排名垫底之后，希望有所反弹。

当这支美国维持凯文·马格努森和尼科·霍肯博格的车手阵容时，车队核心结构却发生了重大变化。今年年初，哈斯宣布冈瑟尔·斯泰纳不再出任领队一职，而是由车队原赛道工程主管小松礼熊接替。试图以更工程化的方式管理赛道运作，从而帮助车队提升成绩。同时，美国车队内部提拔了首席设计师安德雷亚·德·佐德，顶替去年年底已经离开的原技术总监西蒙·雷斯塔。

从VF-24赛车的渲染图来看，涂装外观上与前款赛车VF-23并无太大变化，依然凸显车队冠名商、财务服务公司MoneyGram。

“我很期待看到VF-24投入运行和比赛，我知道我们的合作伙伴和整支车队都有同感，”哈斯车队老板吉恩·哈斯表示。“同时，有尼科·霍肯博格和凯文·马格努森在，我们知道我们有一对出色的车手来驾驶赛车，在我们全年开发赛车的过程中，他们的经验将再次带来宝贵的价值。我们利用休赛期制定了流程，以改善并最终提升我们的整体表现。很快我们将知道我们做得如何。”

2月11日，哈斯将在银石为VF-24赛车进行首航。首次担任领队职务的小松对新车的期望保持“现实”态度。

“我们对VF-24开始时的期望非常现实，但在任何一个F1赛季里，展示赛车依然是激动人心的时刻，”这位日本籍车队管理者表示。“我们还有很多工作要做以便进步并提升我们的性能，但每个人都非常有冻梨，渴望VF-24驶上赛道。”

“我知道我们将最大程度地利用在巴林的时间，完成我们需要推进的各种项目。总之，我们对开始新赛季迫不及待了。”