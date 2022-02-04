哈斯发布2022年新车VF-22涂装效果图

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美国车队在昨天宣布了会在今天，通过社交媒体对外展示其参加2022赛季赛车的涂装图片，尽管VF-22真车要等到第一轮在巴塞罗那举行的集前测试才会正式亮相。

这款赛车延续了去年的主题色，在大面积白色的底色上搭配了醒目的蓝色和红色线条。除了侧身和尾翼翼片正面车队的名字之外，冠名赞助商Uralkali与其他主要赞助商的名字分布在视觉效果明显的位置。

F1在今年实施了以空气动力学为主的技术规则改革，旨在通过改善向后流动的气流场，改善赛车更好的跟车，从而增加超车的可能性。

新一代赛车在底盘表面上变得更加简洁，去除了过去复杂的空气动力学套件，包括更简单的鼻翼和尾翼。但是，重新了引入了地面效应的规则，意味着赛车仍然可以产生足够的下压力。与此同时，从今年起赛车将使用18英寸轮胎，不过这将使得赛车质量有所增加。从效果图来看，VF-22赛车全部显示了上述特点。

2022赛季，哈斯车队保持米克·舒马赫与尼基塔·马兹平的车手阵容不变。美国车队希望利用技术规则改革的机会，重新回到积分区的争夺行列中。

”我们知道VF-22很快就会出现在赛道上，这很令人兴奋，“哈斯领队甘瑟尔·斯特内尔表示。”我们都知道车队的能力，我们在过去已经证明了这一点，有了这辆按照全新规则、由我们新设计团队打造的赛车，我相信我们可以再次展现出我们能够在比赛周末参与竞争。“

"每个人都付出了巨大的努力，现在轮到有趣的部分，让新车驶上赛道后进行调整。上个赛季是一个漫长的赛季，但我相信2022年我们将看到我们的VF-22回到了混战中。"

对于VF-22赛车，哈斯车队技术总监西蒙·雷斯塔认为它 "可能是车队迄今为止在F1中处理的最复杂的项目"。

"这是一套完全新的规则，而本赛季我们有一个新团队来管理VF-22的创造。"这位前法拉利技术人员说道。"不是每个人都是新来的，但有一大批人已经加入后，整个架构进行了调整。我认为这是该过程中的一个巨大成功。

"我们仍处于项目的早期，并且经历了一个过渡性的赛季（2021年），针对一辆赛车工作了一整年。但是与我们的开端时期相比，这个团队已经是一个成功。"

巴塞罗那测试将于2月18日开始，为期三天，之后是3月10-12日在巴林的第二轮测试。而新赛季揭幕战定于3月20日在巴林举行。