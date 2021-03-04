哈斯发布2021年赛车和新冠名商

从2016年起参赛的哈斯在2018年取得突破性的年度第五名之后，正呈现高开低走之势。去年，承受着严峻财政压力的美国车队，依然无法走出泥潭，仅仅在十支车队中排名第二，仅高于没有积分的威廉姆斯。

新赛季之前，哈斯更换了新的车手阵容，启用了两名刚刚从F2“毕业”的年轻车手：上赛季年度冠军得主米克·舒马赫和尼基塔·马兹平，取代了经验丰富的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森。

就在新车涂装发布的同时，哈斯宣布与马兹平的父亲德米特里拥有的俄罗斯钾肥巨头Uralkali签订了冠名合作协议。因此，VF-21赛车的外表主要呈现为白色，并且在鼻翼翼片、引擎盖、侧向进气口前侧的舱壁体现出俄罗斯国旗色。不过，侧箱和尾翼主翼片保留了哈斯的名字。

身为七届世界冠军迈克尔·舒马赫的儿子，米克如今拥有F3欧洲锦标赛和国际汽联F2锦标赛的两个头衔。隶属于法拉利车手学院的他，被认为将来将沿着父亲的脚步，驾驶意大利车队的F1赛车。

在赛车生涯早期，他有过与马兹平共同效力车队的经历。舒马赫将以“47”作为自己的车号，而梅塞平则选择了马库斯·埃里克森离开后空出的“9”。

这位年轻俄罗斯车手去年获得F2年度第五，而他在赛道下时常引起争议，去年年末更是因为在社交平台上发出不雅视频而备受指责。事发后，美国车队表示将会内部处理。

随着哈斯VF-21赛车的发布，目前只剩下威廉姆斯和法拉利的新赛车有待亮相。英国车队参加新赛季的FW43B赛车，将在今天通过应用程式与公众见面。而法拉利虽然上周五举行了车队发布会，但是SF21赛车要到3月10日才会公开真面目。

3月12日，本赛季唯一的季前测试将在巴林进行，为期3天。两个星期之后，2021赛季揭幕战巴林大奖赛将会打响。