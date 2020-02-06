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Formula 1 / 突发新闻

哈斯发布2020年赛车图片

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哈斯发布2020年赛车图片
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2020年2月6日 下午2:06

哈斯发布VF-20赛车图片，成为第一支展示2020年赛车样貌的车队。

虽然此前哈斯宣布会在第一轮季前测试头一天即2月19日上午8点，在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道维修区为参加新赛季的赛车节目，但是今天率先在社交媒体上公布了其图片。

随着与Rich Energy冠名赞助关系的结束，美国车队的新赛车恢复了原有的赛车涂装颜色：红、白、灰。

哈斯在去年遭遇了参加F1以来最低迷的一个赛季，尤其是在西班牙大奖赛前启用的升级非但没有起作用。而且在很长一段时间里无法查明赛车性能不正常的原因。最明显的就是，VF-19赛车时常在排位赛里单圈表现出色，但是进入比赛就非常疲软。为此，车队不得不用回在澳大利亚揭幕战期间用到的底盘。

最终，哈斯千辛万苦地才发现，风洞测试的关联性出错才是问题的根源，但已经无法挽回赛季结束时，车队在十支车队中仅仅位列倒数第二。

当雷诺宣布不会为新赛季留下尼科·霍肯伯格之后，德国人同哈斯进行了接洽。不过最后，领队甘瑟尔·斯泰纳还是决定保留罗曼·格罗斯让与凯文·马格努森这对组合。

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