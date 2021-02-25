哈斯公布VF-21涂装发布时间

距离2021赛季启动还有一个月，迈凯伦、阿尔法·罗密欧、AlphaTauri、红牛已经为新赛车或今年的赛车涂装揭幕。哈斯成为最后一支宣布发布计划的车队，将在下周四公布VF-21赛车的涂装。

去年只获得年度第九名的美国车队，将在今年以全新的车手阵容投入F1赛场，由七届世界冠军迈克尔·舒马赫的儿子、F2卫冕冠军米克·舒马赫与俄罗斯车手尼基塔·梅塞平搭档出战，替换了车队创立后的“元老”罗曼·格罗斯让和长期效力的凯文·马格努森。

隶属于法拉利车手学院的舒马赫已经在2020赛季阿布扎比收官战周末里，在周五自由联系里驾驶VF-20赛车出场。当新赛季在巴林揭幕时，他的登场将意味着“舒马赫”之名正式重返大奖赛比赛。届时，他将使用“47”作为个人赛车的号码。

此前，哈斯确定皮耶特罗·菲迪帕尔蒂将在2021赛季继续担任试车手兼替补车手。上赛季最后两个比赛周末，当格罗斯让从惨烈的车祸中死里逃生但手部烧伤后，24岁的巴西人替补上阵。

余下2021赛季车队发布安排：

2月26日 法拉利车队发布

3月2日 梅赛德斯W12

3月2日 Alpine A521

3月3日 阿斯顿·马丁AMR21

3月4日 哈斯VF-21

3月5日 威廉姆斯FW43B

3月10日 法拉利SF21