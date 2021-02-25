Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous / 阿尔法·罗密欧新车C41在华沙揭幕 Next / 红牛发布RB16B赛车
Formula 1 / 重大新闻

哈斯公布VF-21涂装发布时间

By:

哈斯F1车队将于3月4日发布参加2021赛季的VF-21赛车的涂装，就此所有十支车队的新车亮相计划悉数敲定。

shares
comments
哈斯公布VF-21涂装发布时间

距离2021赛季启动还有一个月，迈凯伦、阿尔法·罗密欧、AlphaTauri、红牛已经为新赛车或今年的赛车涂装揭幕。哈斯成为最后一支宣布发布计划的车队，将在下周四公布VF-21赛车的涂装。

去年只获得年度第九名的美国车队，将在今年以全新的车手阵容投入F1赛场，由七届世界冠军迈克尔·舒马赫的儿子、F2卫冕冠军米克·舒马赫与俄罗斯车手尼基塔·梅塞平搭档出战，替换了车队创立后的“元老”罗曼·格罗斯让和长期效力的凯文·马格努森。

隶属于法拉利车手学院的舒马赫已经在2020赛季阿布扎比收官战周末里，在周五自由联系里驾驶VF-20赛车出场。当新赛季在巴林揭幕时，他的登场将意味着“舒马赫”之名正式重返大奖赛比赛。届时，他将使用“47”作为个人赛车的号码。

此前，哈斯确定皮耶特罗·菲迪帕尔蒂将在2021赛季继续担任试车手兼替补车手。上赛季最后两个比赛周末，当格罗斯让从惨烈的车祸中死里逃生但手部烧伤后，24岁的巴西人替补上阵。

余下2021赛季车队发布安排：

2月26日 法拉利车队发布

3月2日 梅赛德斯W12

3月2日 Alpine A521

3月3日 阿斯顿·马丁AMR21

3月4日 哈斯VF-21

3月5日 威廉姆斯FW43B

3月10日 法拉利SF21

阿尔法·罗密欧新车C41在华沙揭幕

Previous article

阿尔法·罗密欧新车C41在华沙揭幕

Next article

红牛发布RB16B赛车

红牛发布RB16B赛车
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
GT

陈韦龙领衔MSAA与阿斯顿·马丁合作，成为Vantage GT赛车亚洲独家经销商

2
电动方程式

华人文化产业投资基金收购亚久里进入倒计时

Latest news
红牛发布RB16B赛车
Formula 1

红牛发布RB16B赛车

23m
哈斯公布VF-21涂装发布时间
Formula 1

哈斯公布VF-21涂装发布时间

27m
阿尔法·罗密欧新车C41在华沙揭幕
Formula 1

阿尔法·罗密欧新车C41在华沙揭幕

2021年2月22日
梅赛德斯W12赛车首次发动
Formula 1

梅赛德斯W12赛车首次发动

2021年2月20日
AlphaTauri发布AT02赛车
Formula 1

AlphaTauri发布AT02赛车

2021年2月19日
Latest videos
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

More from
Frankie Mao
红牛发布RB16B赛车
Formula 1 / 重大新闻

红牛发布RB16B赛车

陈韦龙领衔MSAA与阿斯顿·马丁合作，成为Vantage GT赛车亚洲独家经销商
GT / 重大新闻

陈韦龙领衔MSAA与阿斯顿·马丁合作，成为Vantage GT赛车亚洲独家经销商

阿隆索不百分百确定能参加中国大奖赛 Prime
Formula 1 / 重大新闻

阿隆索不百分百确定能参加中国大奖赛

Trending Today

陈韦龙领衔MSAA与阿斯顿·马丁合作，成为Vantage GT赛车亚洲独家经销商
GT GT / 重大新闻

陈韦龙领衔MSAA与阿斯顿·马丁合作，成为Vantage GT赛车亚洲独家经销商

华人文化产业投资基金收购亚久里进入倒计时 Prime
电动方程式 电动方程式 / 重大新闻

华人文化产业投资基金收购亚久里进入倒计时

Latest news

红牛发布RB16B赛车
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

红牛发布RB16B赛车

哈斯公布VF-21涂装发布时间
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

哈斯公布VF-21涂装发布时间

阿尔法·罗密欧新车C41在华沙揭幕
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

阿尔法·罗密欧新车C41在华沙揭幕

梅赛德斯W12赛车首次发动
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

梅赛德斯W12赛车首次发动

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权