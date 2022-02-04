哈斯今天公开VF-22效果图，勇夺2022新车发布竞赛“杆位”

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F1度过了一个相当忙碌的周四。首先是与马克斯·维斯塔潘一起赢得2021年车手世界冠军的红牛宣布在2月9日揭幕RB18。这不仅打破了关于其新车没有通过碰撞测试的传闻，而且超越定于2月10日发布新车的阿斯顿·马丁，将更早地让车迷见到根据新规则设计的F1赛车。

不仅如此，红牛计划以创新的形式拉近与车迷的距离，邀请5000名车迷在他们各自的社交平台上播出发布会的实况，带来“多频道车迷的一手体验”。

此时只剩下哈斯和威廉姆斯没有公布2022年赛车的发布计划。但是不久之后，美国车队在社交媒体上宣布将在本周五——即今天——北京时间晚上7点，放出VF-22的效果图。

一直以来哈斯的传统做法便是先发布新赛车的涂装，随后在季前测试开始第一天的早上，实地为真车揭幕。尽管今天示人的仍将是效果图，但因为规则改革，足以引起关注。

去年哈斯启用了米克·舒马赫与尼基塔·马兹平的新阵容。后者到来的同时，其个人主要赞助商Uralkali也成为车队的冠名合作伙伴。虽然俄罗斯因为兴奋剂事件受到制裁，被禁止参加国际大型体育赛事，使得马兹平无法在F1赛场携带俄罗斯国旗比赛，但VF-21赛车涂装以红白蓝作为主题色，一度引发不小的争议。而在苦于财政压力而战略性放弃整个2021赛季后，美国车队力求在新规则下的第一年重整旗鼓，返回中游集团积分区争夺的行列。

至此，十支车队中仅剩威廉姆斯尚未公布任何新车发布的计划。

新车发布日期 车队 2月4日 哈斯 2月9日 红牛 2月10日 阿斯顿·马丁 2月11日 迈凯伦 2月14日 AlphaTauri 2月17日 法拉利 2月18日 梅赛德斯 2月21日 Alpine 2月27日 阿尔法·罗密欧

就在新车发布时间呈现戏剧化你追我赶的同时，阿斯顿·马丁车队在签下新的合作伙伴——沙特阿拉伯的Aramco石油公司之后，宣布更名为“Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team”。

Aramaco从去年起成为了F1全球战略伙伴，也是沙特阿拉伯大奖赛举行的推动者之一。此次与阿斯顿·马丁合作，旨在帮助车队实现2025年全面使用可持续燃油的目标，同时助力该英国跑车品牌厂商F1车队冲击F1世界冠军的终极抱负。

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, George Russell, Williams FW43B Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images