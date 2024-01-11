哈斯与斯泰纳“七年之痒”，小松接任领队
哈斯F1车队宣布小松礼熊接替冈瑟尔·斯泰纳出任车队领队，后者已经离开他帮助建立并负责管理了近十年的车队。
哈斯是斯泰纳一手组建的车队，当时他说服了美国机床公司老板吉恩·哈斯投资F1，从2016赛季开始参赛。
起初，通过从法拉利采购国际汽联规则允许范围内的零部件，哈斯作为新车队在成绩上一鸣惊人，并且在2018年取得了制造商年度第五的车队最佳战绩。然而自那以后，这支美国车队成绩严重下滑，尽管熬过了“新冠疫情”期间的生存危机，但去年排名垫底。
就在哈斯的第九个赛季开始之前，车队宣布与斯泰纳分道扬镳，而日本出生的工程师小松礼熊即日起接任领队一职。现年47岁的小松从BAR开始自己的F1生涯，随后长期在雷诺/路特斯工作，直到2016年他与罗曼·格罗斯让一起加入了哈斯，最初担任比赛总工程师，后来被提拔为工程总监。
哈斯方面表示，他作为领队将全权负责与比赛相关的事务，包括车队的整体策略、比赛成绩、人员结构等。
哈斯是十支F1车队中规模最小的，斯泰纳出任领队时亲自负责商务谈判甚至市场营销。考虑到小松的工程师出身背景，哈斯将聘请一位在欧洲工作的首席运营官，来负责所有竞赛以外的事务，包括人力资源管理、财政、营销和传媒。
“首先我想感谢冈瑟尔·斯泰纳过去十年的辛勤工作，并祝愿他未来一切顺利，”哈斯老板吉恩·哈斯表示。“作为一个组织，我们显然需要提高我们在赛道上的表现，任命小松为车队领队，本质上将工程作为我们管理的核心。”
“我们已经取得过一些成功，但我们需要连续取得能够帮助我们整个组织实现更远大目标的成绩。我们需要有效地利用现有资源，但提高设计和工程能力是我们作为一个团队取得成功的关键。我期待着与小松合作，从根本上确保我们最大限度地发挥我们的潜力——这体现了我对真正参与F1竞争的渴望。”
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Ayao Komatsu, Haas F1 Team
小松成为第一个在欧洲车队担任领队的日本人，也是詹姆斯·沃尔斯、安德雷亚·斯戴拉之后，近年来第三位被任命为车队领队的工程师。
“我非常高兴得到成为哈斯F1车队领队的机会，”小松表示。“自2016年车队首次亮相以来，我就一直致力于帮助车队在F1赛场取得成功。我期待领导我们的项目和内部各个充满竞争力的团队，确保我们能够建立一个能够提高赛道表现的架构。归根到底，我们是一家以成绩为导向的企业，我们最近的竞争力显然不够，这让我们很沮丧。”
“我们得到了吉恩和我们各个合作伙的大力支持，我们希望以提升的赛道成绩来诠释他们的热情。我们在坎纳波利斯、班伯理和马拉内罗有一支优秀的团队，我知道齐心协力我们一定能取得与
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