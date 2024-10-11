哈斯与丰田达成互惠互利的“长期”F1技术合作关系

哈斯F1车队宣布与丰田Gazoo车队建立技术合作伙伴关系，但日本制造商强调该项目不等于其回归赛车运动巅峰赛事。

根据协议，丰田成为了这支美国F1车队的“官方技术合作伙伴”，与其共享知识和资源。丰田Gazoo赛车将提供设计、技术和制造服务，而哈斯将提供自己的专业技术和商业利益作为回报。而从下周末的美国大奖赛开始，丰田Gazoo赛车的品牌就将出现在尼科·霍肯博格和凯文·马格努森的哈斯F1赛车上。

2024赛季哈斯在F1成绩提升，当前排名制造商年度第七，在还有六场比赛的情况下，只相差第六名RB车队3分。

哈斯领队小松礼雄为促成双方的合作努力了数月，他相信这对他的车队来说是一个重要的时刻，因为“世界汽车行业的领导者支持我们的组织并与我们携手工作，同时寻求发展和加速他们自己的技术和工程专业知识”，而美国车队则为丰田旗下运动部门在参加世界拉力锦标赛、世界耐力锦标赛和世界越野拉力锦标赛之外，“提供了充分利用及提升其内部工程能力”的平台。

哈斯的受益点

对于哈斯来说，与丰田这样的汽车制造商达成合作，无疑巩固了车队对未来的信心。虽然在新闻稿上为“多年协议”，但小松明确表示“实际是长期合作关系”，从根本上满足哈斯的“需求基础”，旨在使其“成为更有竞争力的F1车队，冲击更靠前的位置”。

就目前的十支车队来说，只有300名员工的哈斯规模最小。车队试图增加10%员工，但并不容易。同时，这支车队明显缺乏提升竞争力所需的资源和硬件能力。现在，丰田显然可以帮助哈斯解决这些问题。一方面，哈斯能够使用丰田Gazoo赛车位于科隆的风洞；另一方面，车队理论上可以招募丰田的技术人员，但小松表示当前不会让他们直接在比赛团队工作。

Haas VF-24 with Toyota Gazoo Racing partnership Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

今年年初，哈斯续签了使用法拉利引擎、变速箱、悬挂及马拉内罗风洞的协议至2028年。本次哈斯与丰田的合作，也获得了法拉利方面的支持。这意味着未来几个赛季里，哈斯的F1赛车仍然将在法拉利的风洞里完成设计。

自从2016年参加F1以来，哈斯的赛车都由Dallara制造。虽然根据协议，丰田方面将会为哈斯制造个别复合零部件，但小松表示，与意大利赛车制造商的合作关系不会立即中断，不过将与其讨论负责的范围。

与先前阿尔法·罗密欧与索伯之间的冠名合作不同的时，丰田的名字不会出现在哈斯F1车队的官方名称中。不过，这支大奖赛发车区唯一的美国车队，也将在财政方面从该合作伙伴关系中受益。因为当哈斯从丰田购买零件，可以用其提供的赞助费进行支付，而非从Dallara购买时零部件时，完全使用哈斯老板基恩·哈斯自己的钱。这无疑增强了车队的财政深度。

在补充了人力、财力资源后，哈斯可以开展自己的测试前款赛车（TPC）项目，由丰田Gazoo赛车的车手进行试车，其技术人员通过运作测试积累F1赛车运作经验。

此外，这也意味着2025赛季哈斯的替补车手有了更多的选择余地。明年，法国人埃斯特班·奥康和英国新秀奥利弗·比尔曼将组成车队的新阵容，不出意外的话，哈斯仍将可以使用一名来自法拉利的替补车手，而因为丰田的关系，今年担任迈凯伦担替补的丰田WEC车手平川亮也有机会得到召唤，如果两位正式车手无法驾驶赛车。

不仅如此，丰田还将帮助哈斯在班伯利基地建造第一个模拟器设施。当前，哈斯只能借用法拉利的模拟器，但主要在赛季前使用。因为以哈斯的团队规模，只是无法在24场比赛的密集赛程下，还要承担奔波于马拉内罗和班伯利之间繁重的模拟器工作。

丰田并非在F1卷土重来

丰田曾在2002年至2009年之间参加F1，但在八个赛季参加的139场比赛里，没有胜利入账，只有13个领奖台成绩、3个杆位和3个最快圈。2008年爆发的全球金融危机之后，日本制造商在2009赛季结束后步本田和宝马后尘从F1撤退。不过，此后位于德国科隆的风洞一直被不少车队租用，包括迈凯伦在翻新沃金期间，使用科隆的设施直到去年。

近年来，随着F1全球欢迎度暴涨，尤其是本田作为丰田的竞争对手，通过与红牛合作再次成为了世界冠军级引擎制造商，让外界十分好奇丰田的态度。

虽然丰田标志将在奥斯汀出现在大奖赛中，但丰田汽车会长丰田章男在富士赛道举行新闻发布会上明确表示，这不应被视为丰田重返F1，相反应被看作为日本孩子们塑造赛车之梦，同时促进未来汽车行业人才的培养。

“请确保明天的头条新闻不是‘丰田终于重返 F1’，”他说到。“相反，希望能看到的标题和文章是关于激励日本儿童梦想有朝一日他们也能驾驶世界上最快的赛车。”

如今与哈斯开展技术合作，丰田可以协助美国车队的空气动力学研发、赛车零部件的设计和制造，同时工程师、机械师、年轻车手可以从参加测试开始，以进入F1作为终极目标。

Haas VF-24 with Toyota Gazoo Racing partnership Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

丰田章男表示，为年轻员工创造踏进赛车运动顶级领域的机会，正是他批准重新正式涉足这项他曾下令退出的运动的动机。而且，他尤其希望为丰田参加超级方程式的车手们能够积累更多驾驶F1赛车的经验。

“在与职业赛车手交谈时，我感觉到了一些东西。每个人都想驾驶世界上最快的赛车。我认为这就是车手的本性，”丰田表示。“话虽如此，我是决定退出F1的那个人。因此，我认为车手们在我面前永远无法坦率地谈论这件事，仿佛我们的维修区里总是弥漫着一种压抑的气氛。”

“今年一月，我当着所有人的面说，我终于做回了一个热爱汽车的普通老人。我想，在丰田章男的内心深处，那个普通的爱车大叔一直后悔——退出F1——阻挡了日本年轻人驾驶世界上最快汽车的道路。”

“尽管如此，面对关注着我每一步举动的媒体，我敢补充一句，我仍然相信我作为丰田总裁做出退出F1的决定并没有错。”

同样出席新闻发布会的丰田Gazoo总裁高桥智也认为，与哈斯合作不代表丰田在F1卷土重来，他强调该项目在很大程度上是为了帮助丰田提高自己的车手和员工的技能，秉承了公司“驾驶员至上”的造车理念。

“F1是赛车运动的顶峰，”高桥表示。“F1车手、工程师和机械师的积极角色可以成为孩子们的梦想、抱负和目标。对于丰田Gazoo Racing来说，向将要担负起未来汽车行业的孩子们展示这样的希望极为重要。”

“我相信，这将带来产品要素，换句话说，就是开发能够为量产车提供反馈的人力资源，”他补充道。