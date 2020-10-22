哈斯不急着确定2021年新车手阵容

葡萄牙大奖赛之前，哈斯确认现在的两位车手不会在明年继续留在车队，意味着下赛季这支美国车队将迎来一套全新的车手组合。

斯泰纳在不久前曾表示，车队的名单上有近10位人选，包括塞尔吉奥·佩雷兹这样有经验的老将，以及诸多年轻车手。并且，他也公开承认过引擎供应商法拉利想要借助其平台提拔自己的年轻车手，尤其是在米克·舒马赫、卡勒姆·埃洛特和罗伯特·施瓦茨曼都有望在今年F2赛季结束后拿到超级驾照的情况下。

紧随着确定不会留用马格努森和格罗斯让的声明，斯泰纳在波尔蒂芒接受采访时被问及外部因素的影响力有多大。而他回答说：“这是混合的。外面有相当数量的机会，而且还没失去。市场相当小，我认为今年我们运气不错，那就是为什么我们不急着宣布。

“需要好好评估一切，做出好的选择……通常情况越明亮，决定越好。我们不着急，所以为什么我们明天就要决定？需要多久就多久，直到我们对我们要做出的决定有信心。”

近期有不少传言称，拥有F2比赛回合胜利的尼基塔·梅塞平的父亲试图收购哈斯，从而为其子进入F1铺路。斯泰纳承认哈斯或许会考虑能够带来大量资金的“付费和手”，但是才华同样重要。

“我们也可能这么做，资金和天赋，”哈斯领队表示。“我的意思是，天赋总是需要的，不只是金钱；天赋更加重要，但一些人能把他们的赞助商带来，所以我们要研究所有的选择。”

从2017年起，马格努森和格罗斯让就在哈斯搭档直至本赛季。相比后者在2016年就加入了美国车队，丹麦人晚一年入伙，替换了墨西哥车手埃斯特班·古铁雷斯。而对于启用新阵容背后的原因，斯泰纳暗示要为2022年新规则实施提前进行准备。

“因为我们想做一些改变，”哈斯领队说道。“今年是不同寻常的一年。对我们来说不只是特殊的一年，我们只是需要知道我们如何面对预算帽，哪里最需要进行投资以及我们要怎么做。这些是背后的原因。

“我们需要为2022年新规则做好准备，届时对每个人都是一个新世界。”

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

尽管格罗斯让和马格努森在赛道上有过不少摩擦，也在与斯泰纳相处时有比较激动的时刻，但总体车队关系和睦。

斯泰纳表示车队在二三个星期前就做出了决定，而他在上周亲自告知了格罗斯让、马格努森，因为他希望这么做可以让他们有更多机会落实2021年的去向。

“我们要对他们公平，”哈斯领队表示，“我们本来可以多保密一段时间再公布，但是我认为他们在过去几年里与我们相处得挺好。所以我们说，我们要做一些改变，因此我们想告诉他们，让他们有机会找其他出路。”

“如果我们只等到我们确定谁会来驾驶赛车的时候才告诉他们，可能要年底了，他们找到明年的机会就会变少。我们现在的人选也少了，但是我不想透露名字或数字。如果可以的话，我想请大家耐心一点。”