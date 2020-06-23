哈斯：F1新赛季开始需要五名替补车手

距离2020赛季第一个赛道阶段在奥地利进行，只剩下9天时间。各支车队正在为赛季开始做最后的准备。

F1管理公司和国际汽联已经制定了周密的防疫计划，试图打造一个相对隔离的生态环境，最大程度地确保所有参赛人员的安全。

不过，F1主席切斯·凯利此前在公布前八场比赛的赛历后明确表示，哪怕遇到最糟糕的情况，有比赛车手感染病毒，比赛周末也不会取消，受到牵连的车队可以启用替补车手。

本赛季哈斯车队任命巴西人皮埃特罗·菲迪帕尔蒂和F2车手路易·德莱特拉兹为正式的替补车手。但是，哈斯领队斯泰纳表示目前的首要任务是确保车手们的安全，而他一点也不担心。

“首先，我们试着保证我们车手安全，不要感染病毒。我们首先要做到这个，”斯泰纳近期接受包括Motorsport.com在内媒体的视频采访时说。

“至于备用计划，我认为我们现在有点操之过急‘噢，需要一名替补车手，非常危险’。在任何赛道上，有些事情随时可能发生，任何人都可能感冒、任何人都可能发烧。我认为我们现在在保护主力车手不受感染方面做得更充分了，所以我不紧张。”

“我们需要5名替补车手随时待命，因为他们都可能感染病毒。我认为国际汽联和FOM制定的计划已经尽可能做到了最好。如果我们面对需要有一名替补车手的情景，我们会在合适的时候进行处理的。”

事实上，在菲迪帕尔蒂和德莱特拉兹中，只有前者有资格申请参加F1比赛必须的“超级驾照”。

巴西人在2017年赢得方程式V8 3.5世界系列赛年度冠军，在当时的制度下给他带来35分。就在上个冬天，他参加F3亚洲锦标赛取得第五名，为自己添加了6个驾照分，刚好满足40分的标准。虽然他从去年就为哈斯驾驶模拟器，但是他唯一的F1赛车驾驶经验只有2018赛季结束后的阿布扎比测试。

所有十支车队中，看似只有梅赛德斯具备最完备且有实力的替补车手阵容。前迈凯伦车手斯托弗·范多恩在代表德国车队参加FE的同时，也在今年出任其F1车队替补车手，同时墨西哥前F1车手埃斯特班·古铁雷斯也与比利时人分担这个角色。

法拉利的车手名单上，效力于阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹是其官方替补车手。不过，原本梅赛德斯旗下的帕斯卡尔·威尔雷恩在与德国车队解除关系后，从去年起就为跃马驾驶模拟器，理论上可以作为替补的选择之一。

两支红牛车队一直以来共享替补车手，今年出任该角色的是上赛季F2年度第四名塞尔吉奥·塞特·卡马拉。而巴西人本赛季没有参加F2的任务。

其他车队方面，罗比特·库比卡在离开威廉姆斯之后，今年加入阿尔法·罗密欧出任替补车手兼试车手。英韩混血的杰克·埃肯今年年初离开雷诺后，加盟威廉姆斯并被任命为替补。

剩余的三支车队迈凯伦、雷诺、Racing Point目前都没有官方替补车手。去年，谢尔盖·希洛钦同时担任雷诺和迈凯伦的替补角色，鉴于两者的引擎合作关系。而Racing Point过去一直可以从梅赛德斯的年轻车手名单中进行挑选。

单从驾照积分来说，F2卫冕冠军及梅赛德斯FE车手尼克·德弗瑞、去年F2年度第三名卢卡·吉奥托、还有2018年担任过雷诺试车手的阿特姆·马克洛夫都够得上申请超级驾照。

当然要从实力来说，而且不讲连带关系的话，今年失业的尼科·霍肯伯格随时可以上阵。