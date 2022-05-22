哈斯：不在西班牙做升级是为了深挖赛车底线

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哈斯是唯一没有在巴塞罗那启用赛车升级的车队，但是凯文·马格努森在排位赛里名列第八，只与瓦尔特利·博塔斯相差不到0.1秒，而后者的阿尔法·罗密欧C42赛车是本周末改动最大的三辆赛车之一。

不仅如此，米克·舒马赫在加泰罗尼亚赛道的排位赛里，实现了自从参加F1以来第一次晋级Q3，排在队友和迈凯伦的丹尼尔·里卡多之后。

排位赛结束后，博塔斯对哈斯赛车在没有进行升级情况下的竞争力感到诧异。当被Motorsport.com问及如何解释时，斯泰纳开玩笑地说：“许多人都有升级，几乎有批评说我们没有。你能想象如果我们有升级？我们能拿杆位！”

斯泰纳随后表示之所以决定不在本周末用到升级，是考虑到车队对巴塞罗那赛道的了解，希望进一步理解赛车的底线，否则如果用上新部件，有可能适得其反。

“我一直说我们需要找到赛车的甜蜜点，”意大利人说道。“你把升级带到巴塞罗那，因为你了解这条比赛赛道，但我想的是‘好的，你了解这条比赛赛道，那么这是一个把赛车充分发挥出来的好机会’。”

“如果你来到的是像迈阿密、吉达那样的赛道，那么你不太熟悉环境，你没有很多数据，你只能尝试为那条赛道找到一些什么。而在这里，你可以对赛车钻研得更深入，那就是我们做的。如果我们用了升级，我们不会理解，可能我们反而会变慢而不是变快。所以我们利用这个机会把赛车发挥到极致，希望下场比赛我们能保持这个底线，然后我们将带来升级。”

从前五场比赛来看，哈斯VF-22赛车状态波动巨大。马格努森在巴林揭幕战里神勇地获得第五名，也在沙特阿拉伯拿到积分，但在澳大利亚举步维艰。丹麦人在伊莫拉再次进入积分区，但到了迈阿密则又失去了竞争力。

“在我看来，有点像我们还没有理解这辆赛车，”斯泰纳补充道。“因为如果你仔细看，我们的表现上下波动，从比赛赛道到（街道）赛道再到比赛赛道，赛车忽快忽慢。那是为什么我们只是需要把底线理解好，而我认为这成功了。”

“就像你说得，每个人都做了升级，而我们靠近了前面的每个人，我认为对于博塔斯，如果凯文没有DRS问题，他原本会非常接近，如果不排在他前面。”

Mick Schumacher, Haas F1 Team, Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

周六的第三节练习里，舒马赫因为线控刹车故障引起右后轮着火，几乎错过了整个阶段。幸好美国车队及时修复了赛车，让他赶上排位赛。而在第一圈很不理想的情况下，德国人在第二个计时圈大幅度提高，让他进入了Q2。虽然因为只有一套新软胎，使得他没能在第二阶段最后时刻进步，但迈凯伦的兰多·诺里斯由于在12号弯驶出了赛道，被取消了已有提高的单圈时间，把哈斯车手送入了前十名争夺。

不过两名哈斯车手同时受到传唤，一度让哈斯的排位赛成绩受到威胁，因为马格努森和舒马赫被认为在出场圈行驶速度“不必要的慢”，违反了本周末赛会对于第一条和第二条安全车线之间的最少用时的规定。

根据裁决书，整场排位赛里共有18名车手55人次，在出维修区后试图让身后的赛车后退。而在五个“开火车”的场合中，两位哈斯车手处于最前或接近最前的位置，在他们身后的赛车都是因为跟在之后才没能遵守规定，因此只有马格努森和舒马赫受到了传唤。不过由于这项规定是本赛季新实施的，而且当前没有具体的处罚，因此赛会干事只是对其进行了警告。