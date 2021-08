哈基宁：博塔斯在梅赛德斯F1车队的工作没有得到足够肯定

我知道要在F1取得成功需要付出多少努力,并为此深深着迷。这也是我继续密切关注锦标赛的原因之一。所以,当我看到一些针对瓦尔特利·博塔斯的不公评论时,我觉得需要就我的亲身经历在这件事上表明自己的观点。

我很清楚和这一代最强的车手对抗是一种什么感觉,就我的例子来说,是和阿亚顿·塞纳。纵贯我的职业生涯,我也一直在和实力非常强劲的队友一起比赛,从强尼·赫伯特到马丁·布伦德尔,马克·布伦戴尔到奈基尔•曼塞尔,当然还有大卫·库特哈德。他们每一个人都不慢,全部跑得很快,全力以赴,是非常出色的F1车手。

谈论世界冠军,那些总是赢得比赛的人,然后去批评他们的队友,这很简答。这是个很容易做的对比,但大家这样就忽视了全局,忽视了世界冠军车队的一半组成是怎么样的。我获得过两届世界冠军,部分原因就是因为“DC”是个很强的队友。

当迈凯伦让我成为阿亚顿·塞纳的队友时,这是一个了不起的机会,也是一个巨大的挑战。突然间,这就是我的经验对垒阿亚顿的经验。那么,“经验”又是什么呢?是你跑过的圈数?分析数据的能力?还是你对车队内部情况的悟性理解和机智把握?

事实上,它是这一切的总和,以及再加上车队的发展变化:一件件小事本身也许并不重要,但是它们叠加起来,意味着你很难做到自己想成为的那样。我意识到,在我的职业生涯里,每一位机械师、工程师、数据技术人员都在以特定的方式工作,在F1高强度的环境下,即便是一个小小的人事变动,就会对表现产生影响。

人员的变化可以和赛车调校的改变同样重要。

人们总是询问我在迈凯伦第一场比赛的排位赛中击败阿亚顿的事。但是,却很少有人问瓦尔特利曾17次在排位赛中赢了汉密尔顿的事情。出于某些原因,大家觉得我取得的成绩是很不容易的,然而如果你驾驶的是一辆梅赛德斯赛车,那么获胜就很容易。

我只和阿亚顿比了三场比赛,但这段经历教会了我很多。我知道了自己还有很多需要学习,不仅要去理解如何驾驶自己的赛车去取得最佳表现,还要去理解车队是如何工作的,车队是如何专注于表现的。

在我的职业生涯中有的时候,举例来说,我的轮胎没有良好工作,队友突然就快了0.7秒。即便换上软胎,发现自己的速度和用硬胎是一样的。这感觉很糟,所以你开始查看那些温度、压力、赛车调校,想去搞明白你的队友在做什么。我很清楚把队友的赛车调校用在自己的车上是一种什么感觉,然后发觉很难驾驶,除了单圈时间快了半秒钟!这一切都是学习过程的一部分,它教会你要有一个开明的头脑,向车库另一边的队员学习,少一些自私。

就一支顶尖车队而言,这种车手间的团队协作是一个非常重要的元素。梅赛德斯比任何人都清楚,如果你的两位车手互相恶性竞争,会带来什么后果。自从瓦尔特利加入车队以来,他的一部分任务就是和刘易斯一起工作,尽自己所能,但同时保持沟通的顺畅。

在车队中创造一个积极的氛围,并朝着同一个方向努力,是一项至关重要的品质。当你效力一支领先车队,这一点很重要;但当面临艰苦比赛,或像2022年这样面临一系列全新规则即将施行的情况下,这一点更是格外关键。新规下,车队要倚靠两位车手更好的通力合作,才能打下一个坚实的发展基础。

只有一名队友能够成为世界冠军,为了实现这个目标,他们需要比任何人拿下更多的胜利,包括打败和他们共享一个车库的队友。当俩人驾驶的是相同的赛车时,较量从来不会轻松。作为一名世界冠军,你不可避免地围绕着自己打造团队,这就使得你的队友需要完成更多的工作。

当我跑比赛的时候,总是抱怨一切,尤其是朝我的经理人科克·罗斯伯格抱怨。我想这是一个时代里的事情。我常说车队里这个或那个做得不对,科克总是叫我闭嘴,只管继续踩油门。如今时代大不一样了,一个方面就是车手和车队都能得到无限多的数据分析。这让那些肩负着赢得大奖赛胜利或支持队友双重任务的车手获得了更多尊重。

为了在排位圈中支援你的队友,就像瓦尔特利在银石为刘易斯制造了滑溜,或者在比赛中为队友让道,以便充分实施车队策略,不是一件容易的事。梅赛德斯采取了一种很合理的方式,瓦尔特利清楚自己的工作是帮助车队取得胜利,尤其是在当前红牛和本田前进了一大步的情况下。

从威廉姆斯转到梅赛德斯之后,我知道瓦尔特利作为一名车手从未停止努力,一直在不断学习,提高自己。他为威廉姆斯站上过9次领奖台,并连续两年帮助车队在制造商年度积分榜上获得第三名。不过,他也明白梅赛德斯是处在完全另一个水平上的车队。这是一个截然不同的挑战。

Valtteri Bottas, Mercedes, and pole man Lewis Hamilton, Mercedes, congratulate each other in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images