哈基宁：保持“高能量”对维特尔“更加困难”

自从上周维特尔决定明年起不再与法拉利合作之后，对他可能选择离开F1的猜测越来越多。

维特尔从2007赛季半途开始参加F1，今年是他在这项运动的第14年。他在2010至2013年效力红牛期间，4次赢得车手世界冠军。迄今，他的名下总共拥有53场胜绩和57个杆位。

2015年他加入了法拉利，想要复制童年偶像迈克尔·舒马赫在意大利车队取得的成功。但是这个梦想最终证明无法实现。而且，眼看意大利车队将把更多的支持投给年轻的查尔斯·莱克勒克，德国人拒绝了车队给他的新合同。

“塞巴斯蒂安需要为他的未来做一个重大的决定，”1998-1999年世界冠军哈基宁在近期为个人合作伙伴撰写的博客中写道。

“他之前没有考虑退役，但是现在他会看一下2021和2022年有什么其他选择，同时考虑他对继续接受F1车手这份工作的感觉——特别是如果他无法为一支胜利之师比赛。”

“尽管他今年只有33岁，但他在非常年轻的时候——19岁——就开始参加F1。我相信当你在那么年轻时开始参赛，想要保持留在这项运动制高点所需要的高能量水平会更加困难。”

“我个人想看到他继续下去，因为他仍然很快，也是优秀的F1代言人。但只有他能做出最终决定。他会打从心底里知道什么是正确的决定。”

维特尔虽然依旧与红牛高层保持良好关系，但因为奥地利车队已经有了新旗帜马克斯·维斯塔潘，不太可能自找麻烦。

新“霸主”梅赛德斯——依然被视为当前及规则改革后的夺冠热门——正与六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿洽谈续约。不出意外的话，双方将续签一份长期协议。至于瓦尔特利·博塔斯是否会在今年之后留下，充满了不确定。

值得一提的是，维特尔的支持者近期频频在梅赛德斯的社交媒体上留言，呼吁德国车队签下这位德国车手。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫在日前接受ESPN的采访时，谈及了与维特尔相关的话题。他并不为德国人即将告别法拉利感到惊讶，但对事态发展如此之快而有些差异。

“我们（沃尔夫夫妇与维特尔）有朋友关系，”奥地利人说道，“我对他的决定决不那么意外；我认为你可以看到一些裂痕。”

“他是一个优秀的人物，也是过去10年里F1最优秀的那些人物之一，赢得了四个世界冠军头衔，一切始于他在红牛度过的成功时期。”

“他在法拉利的梦想无法继续下去，让他很失望，但事已至此。事情的发展很快且不同，因为我们切勿忘记，还有一整个赛季要进行。你很少会在赛季那么早的时候做决定，因为不管是丹尼尔在雷诺，或卡洛斯在迈凯伦，或塞巴斯蒂安在法拉利，他们会驾驶新赛车，会了解所有的创意，会需要参与赛车的研发，并在一些竞争中履行车队的义务。”

“所以这些决定比我做的话快了很多，但从旁观者的角度看也很有意思，也许能够学习一下。”