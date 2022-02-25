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Formula 1 / Barcelona February Testing 新闻

周冠首轮测试以适应F1新一代赛车为主

周冠宇在巴塞罗那季前测试里完成71圈后表示，他当天的主要任务是适应新的环境，没有必要全部发挥出来。

周冠首轮测试以适应F1新一代赛车为主
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为期三天的巴塞罗那季前测试里，周冠宇在周三旁观了自己在F1的新队友瓦尔特利·博塔斯和罗伯特·库比卡驾驶赛车后，在第二天的下午坐进阿尔法罗密欧C42赛车。

 

虽然昨天下午的阶段一度因红旗中断，但是周冠宇在总共4小时里完成了71圈，比一场西班牙大奖赛的里程数还多5圈。周冠宇在先期使用了C2配方轮胎后，他换上了更软一级的C3配方轮胎，并且提高了个人时间。收工时，中国小将在当日时间榜上排名第十。

 

这是去年在奥地利大奖赛第一节练习代表Alpine出场，以及年底获得阿尔法·罗密欧的任命后参加了阿布扎比测试之后，周冠宇第三次驾驶当季赛车——本次测试更是第一次感受新规则下采用地面效应的新赛车。

 

当被问到发挥出了几成驾驶能力时，周冠宇回答说：“大约90% 。你可以在一定速度下推进，例如中速弯、慢速弯、用中性胎时。但是高速的时候，你总是稳一点。

 

“你不会想失误。这些F1赛车下压力很大。如果你开始跑出赛道，幸运上话还好、不然可能上墙。今天的任务是适应速度，适应程序等等，而不是所有都发挥出来。”

 

中国小将补充道：“（这次的目标是）适应习惯所有的事情，做车队的任务，完成清单上的工作。”

 

相比之下，昨天上午阿尔法·罗密欧的进展并不顺利，博塔斯只跑了21圈。因此周冠宇的驾驶工作最大化地为车队收集了数据。不过在两天测试过后，他表示车队正在正确的发展方向上。

 

“在第一天，两位车手做得很好，让赛车很好地运转。我们会会继续作为一个团队来努力。“他说道。“我认为我们的工作处在正确的窗口或者说正确的方向上。（第二天下午）看起来更好。我们做了很多圈，收获了很多数据。这为明天打下很好的基础。让我们看看会怎么样。“

 

今天是巴塞罗那测试的最后一天，周冠宇将在上午出场，而下午的工作由博塔斯接手。

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