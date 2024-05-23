周冠宇：2024赛季不会是最后一年

由于目前赛道上多达七支车队有2025赛季的席位空缺，周冠宇作为有史以来唯一参加F1正赛的中国车手，正在和他的经纪团队设法找到一个可以长期发展的车队。

今年的车手市场早在二月初刘易斯·汉密尔顿宣布爆炸性的转发法拉利决定之后已经启动。此后，2026年将转变为奥迪的索伯，在五月初宣布与尼科·霍肯博格签约，进一步刺激着车手市场。

周冠宇的现任索伯队友瓦尔特利·博塔斯也将在本赛季结束后与索伯合约到期。当已经参加了大奖赛12年的芬兰人对个人未来相当淡定时，处于个人第三个赛季的中国小将也看好自己的未来。

“这（与博塔斯的情况）是不同的。我想说的是，我对于情况仍然非常非常镇定。我不觉得有压力，也不觉得这会是我的最后一年，”周冠宇说到。

“对我来说，很明确的是我仍然试着在赛道上好好表现。现在有点沮丧，特别是这个赛季的排位赛，所以我想在这方面做出改善。我还有选择，看看哪些车队可以选择，因为我觉得并不是只有一支车队可以选择。我认为有几支车队，人们可以选择。这些事情不是短期内就能决定的，必须要更多时间来理清。”

以眼下的情况来看，明年无缘法拉利席位的卡洛斯·塞恩斯被视为将左右市场发展的关键一环，所有人相信他收到了索伯/奥迪的邀约，但迟迟不做最终决定，只因为仍在观察红牛和梅赛德斯是否有机会。

过去两年，周冠宇都在九月份确认下赛季的车手席位，对于今年的局面，这位中国车手明确表示他不想等到最后。

“今年很明确的是，我不想成为等待最后一个席位确认的人，很明显前几年的情况不同，”周冠宇在摩纳哥大奖赛前说。“今年，我想试着成为能做决定的人，让事情比其他人进展得更快。显然，从今年的情况来看，每个人都希望有不同的选择，但我仍在观察哪支车队是最佳选择。但如果你等得太久，可能就太晚了。”

博塔斯在伊莫拉时直接走进了老东家威廉姆斯。虽然芬兰人开玩笑称他只是去借咖啡豆，但圈内相信在洛根·萨金特基本难以保住席位的情况下，这位拥有10次大奖赛胜利经验的梅赛德斯前车手是威廉姆斯下赛季车手的重要候选人。

而被问及是否会效仿博塔斯，当面与其他车队洽谈时，周冠宇回答说：“对我来说很清楚的是，我不会卷进其他车队。”

“在赛道上，我的注意力是做好在这里的工作，其他的事情交给我的经纪人。我们会在周末交流，在周末过后交流，在比赛间歇期交流，看看最适合我的地方在哪里，我想未来去哪里。我们正在努力，事情正在进行中，但要最终确认还为时尚早。”