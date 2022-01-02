周冠宇：没有比“公开的”博塔斯更好的F1新秀年队友

周冠宇将在2022赛季成为F1世界锦标赛历史上第一位参加正式比赛的中国车手，代表索伯运作的阿尔法·罗密欧参赛。而他的队友是拥有九年经验、刚刚结束五年梅赛德斯生涯的博塔斯。俩人已经在阿布扎比季后测试中第一次进行了合作。

芬兰人在2017至2021赛季与七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿搭档期间，赢下了10场比赛、21个杆位，2019和2020赛季获得年度第二，而且帮助德国车队连续五年成功卫冕，从而实现了制造商年度冠军八连冠。

新赛季的规则改革对所有车手都是挑战。而周冠宇作为赛道上唯一的新人，他相信工作态度开放的博塔斯作为队友对他非常有好处，尽管芬兰人的确将是非常高的参考标准。

“作为新秀，就第一年的队友来说，没有比博塔斯更好的选择，”近日周冠宇在社交媒体上进行连线采访时表示。“如果说要战胜他，我知道我需要非常努力，从一开始就要很快适应整个F1、新赛车，才有机会与他越来越近，甚至有机会去超越他。”

“但我觉得更好的是，他可以帮助我得到全方位的学习。他是一个很公开的车手，他会拿他的信息与车队和我讨论，这是很有帮助的一点。毕竟他在F1拿到过那么多领奖台和分站冠军。在所有车手中，能够在排位赛里战胜（刘易斯）汉密尔顿的人不多，他是曾经战胜过汉密尔顿的车手之一。我觉得他是很好的学习目标，也是很强大的队友。希望明年和他共同进步。”

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

周冠宇以五场胜利、年度第三完成了2021赛季F2锦标赛，同时实现了成为F1车手的梦想。成为“F1中国第一人”不可避免地让22岁的中国小将受到国内舆论的关注，而他明确表示在第一个赛季里获得积分是自己的目标。

“首先我自己定下的小目标，是希望可以拿到积分，”周冠宇说道。“（我）不知道下赛季的赛车竞争力会如何，需要赛季初才会有一个详细的了解。”

“个人而言，我希望获得积分。不过，赛季初我不会去想着是第一站第二站一定要拿到积分；一开始不要有太多压力，而是好好享受F1的比赛过程、向自己的队友以及工程师学习，让自己全方位提升。当各个方面有了进步之后，成绩自然而然会在最后的成绩上表现出来。”