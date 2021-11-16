周冠宇圆梦！2022年代表阿尔法·罗密欧参加F1

阿尔法·罗密欧车队今天官方宣布了这一对中国车迷和中国赛车行业来说激动人心的消息。对于现年22岁的周冠宇来说，意味着他从8岁开始参加卡丁车赛起的梦想，尤其是之后为自己立下的、成为第一位参加大奖赛的中国车手的志向得以实现——他将在明年的巴林揭幕战上，迎来个人F1大奖赛比赛的首秀。

“我从小就梦想着在一项我所热爱的运动中尽可能地攀登高峰，如今梦想成真，”周冠宇说道。“对我来说，能在阿尔法·罗密欧车队这样一支历史性的、在过去为F1引入了很多年轻优秀车手的车队中开启我的F1职业生涯，是一件很荣幸的事情。所以现在对我而言如同梦想照进现实。 “

今年正在为F2年度冠军而战。从2019赛季作为UNI-Virtuosi车队车手参加这项距离F1最接近的方程式锦标赛以来，他已经取得了4场胜利。并且今年冬天，他赢得了F3亚洲锦标赛。

虽然F2赛季还没有结束，但是周冠宇已经锁定了申请参加F1必须的“超级驾照”资格。同时，自从2019年加入Alpine学院（原雷诺运动学院）以来，他已经为进军F1做了充分的准备，包括参加了2020赛季结束后的F1阿布扎比测试，以及在今年奥地利大奖赛期间驾驶Alpine A521赛车在第一节自由练习里出场。此外，他还驾驶了旧款F1赛车，在不同赛道进行过测试，积累了重要的经验。

周冠宇补充说道：“我觉得自己已经准备好了，准备好应对赛车金字塔尖——一级方程式的巨大挑战，并且期待与瓦尔特利·博塔斯这样一位世界级车手并肩作战。为此，我要感谢阿尔法罗密欧提供的这个机会和对我的信任。我明年的目标将是尽可能多、尽可能快地学习和提升自己。”

“我成为有史以来第一位参加一级方程式赛车的中国车手，这对于中国赛车是一项突破，我知道很多人对我寄予厚望，我将一如既往地把这作为动力，更加努力让自己变得更好，争取获得更多的成绩。”

Race winner Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi Photo by: Formula Motorsport Ltd

2022赛季的规则改革将把F1领入新时代。而今年早些时候，阿尔法·罗密欧宣布了瓦尔特利·博塔斯将在下赛季加盟。周冠宇将成为这位10次赢得过大奖赛的芬兰车手的新队友。

对于在车队迎来关键时期任命周冠宇为2022赛季的正式车手，阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔表示："我们很高兴欢迎周冠宇加入阿尔法·罗密欧ORLEN车队。正如他在F2的成绩所展示的那样，他是一个非常有天赋的车手，我们期待着帮助他的天赋在F1中得到更多的发挥。”

“我们为我们2022年的车手阵容感到自豪，我们相信周冠宇与博塔斯的组合将大获成功。我们也期待着欢迎所有新加入车队的中国车迷。阿尔法·罗密欧车队有着悠久的历史，也彰显着F1的精神，我们将尽最大努力为中国车迷带来F1运动的极致体验。”

阿尔法·罗密欧F1车队，由成立于1970年的著名瑞士赛车公司索伯负责运作。该瑞士车队以培养新人闻名，包括基米·莱科宁、菲利普·马萨、罗伯特·库比卡、塞巴斯蒂安·维特尔、查尔斯·莱克勒克、塞尔吉奥·佩雷兹在内的车手，都从这支车队开始各自的F1生涯。2006年，当时被宝马收购并且作为厂商车队参赛的车队，由库比卡在加拿大赢得了车队历史上唯一一场胜利。

2018赛季，阿尔法·罗密欧作为冠名赞助商与索伯合作，使得该意大利品牌的名字重回F1。随后从2019年起，车队正式以“阿尔法·罗密欧赛车”的名字参赛。虽然本赛季迄今为止阿尔法·罗密欧只获得了11分，在制造商年度积分榜上排名第九，但是车队立誓利用新赛季的规则改革，重新加入赛道前列的竞争。

在周冠宇历史性的任命之前，曾有多位中国车手尝试走上F1大奖赛的发车区，包括程丛夫加入迈凯伦的车手培训项目；出生于荷兰、以中国车手身份比赛的董荷斌先后担任过宝马-索伯——也就是周冠宇即将加入的这支以瑞士Hinwil为基地的车队——和雷诺的第三车手；马青骅在2012和2013年分别驾驶HRT和卡特汉姆赛车参加过自由练习。

不过遗憾的是，由于全球新冠疫情持续的反复发展，以及中国的国际旅行限制，2022年F1赛历上没有中国大奖赛。这让周冠宇明年无法拥有自己的主场比赛，无法在中国车迷面前进行“汇报演出”。

另外，随着随着周冠宇加入阿尔法·罗密欧的确认，2022赛季的完整参赛阵容已经出炉。

Guanyu Zhou, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images