周冠宇将在奥地利代表Alpine参加FP1

这将是周冠宇第一次在大奖赛正式赛道阶段里驾驶现役F1赛车，而且届时他将坐进两届世界冠军费尔南多·阿隆索的赛车。

2020赛季结束后的阿布扎比测试中，周冠宇完成了在官方测试阶段的第一次亮相，驾驶了当时还以雷诺名字命名的R.S.20赛车。

对于即将到来的大奖赛周末首秀，周冠宇表示：“在F1大奖赛周末参加FP1就像梦想成真，并且向我成为一名F1车手的终极目标更近了一步。

“那将是非常特殊的时刻。我将尽最大的努力做好准备，并且确保我能完成车队为我制定的所有目标和计划。

“没有多少中国车手在F1亮相过，因此能在比赛周末期间驾驶F1赛车将是非常骄傲的感觉。更加特殊的是，我将驾驶费尔南多的赛车。在我童年时，正是他启发我追求赛车生涯。

“我对迄今为止我的成就非常高兴，并且我非常感谢身边所有支持我的人。我的目标是充分利用这次机会，我对此非常期待。”

Guanyu Zhou, Alpine F1 Team Test Driver Photo by: Alpine

周冠宇2019年加入法国制造商的青年车手项目。今年作为Alpine学院成员，他在参加F2的同时，连续第二年担任Alpine F1车队的试车手。

过去两年来，周冠宇多次参加了法国车队安排的用旧赛车进行的测试，包括去年9月在红牛环赛道驾驶了R.S.18。而一个月多月之前，他又在银石赛道为自己增添了里程数。

Alpine首席执行官劳伦特·罗西相信，对于志在成为大奖赛正式车手的周冠宇来说，本周末在红牛环的出场将是非常有意义的一步。

“年轻车手要进入F1的挑战是非常巨大的，我们很骄傲在这条道路上支持冉冉升起的青年才俊，”罗西表示。

“周冠宇在担任试车手时已经参加过测试和模拟器环节，所以驾驶现役赛车参加自由练习是水到渠成的事，也是对我们学院最闪亮的新星之一重要的一步。

“这样的经验会给他带来很大的帮助，因为他在朝着获得全职F1席位的终极目标方面，取得了非常稳定的进展。”

今年，周冠宇在他的第三个F3赛季里表现优异。前三轮中，周冠宇在巴林取得主赛胜利，也在摩纳哥第一回合冲刺赛获胜，并且另有两次登上领奖台的纪录。目前，这位中国小将以5分的优势领跑车手积分榜。

Alpine学院总监米亚·沙里兹曼作为当初将周冠宇招募到当时的雷诺运动学院的关键人物，对于他两年多以来的成长感到欣喜。

“从2019年他刚刚加入学院到本周末将在F1奥地利大奖赛中官方的FP1阶段亮相，我非常高兴看到周冠宇的成长和进步，”沙里兹曼表示。

“对于周冠宇来说，这是一个漫长但有回报的过程，他在幕后付出了巨大努力达到职业生涯这个点。眼下他在F2锦标赛积分领先的事实，就是他刻苦努力和专心致志的证明，我们都期待着看到他在本周末驾驶F1赛车。”

Guanyu Zhou, Alpine F1 Team Test Driver Photo by: Alpine

刚刚度过22岁生日的周冠宇，在踏上职业赛车之路后，就以成为第一位参加F1大奖赛比赛的中国车手为目标。事实上，这位久事体育签约运动员，已经距离获得申请F1超级驾照的资格只差两分，理论上完成2021赛季就能达标。

2019年中国大奖赛期间，周冠宇驾驶了搭载雷诺动力单元的旧款赛车，先是周六在上海市区进行路演，此后周日正赛之前，又驶上赛道巡游表演。而本次周五的出场将让周冠宇将成为马青骅、方骏宇之后，第三位在大奖赛周末驾驶赛车的中国车手。

马青骅在2012和2013年期间，先后代表当时的HRT和Caterham，在周五练习里出场过5次，包括2013年中国大奖赛。而来自中国香港的方骏宇则在2015年阿布扎比大奖赛的第一个练习阶段，驾驶了索伯赛车。