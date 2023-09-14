周冠宇2024年继续搭档博塔斯参加F1

2022年周冠宇成为了F1历史上第一位参加比赛的中国车手，并且顺利与车队为2023赛季续约。几乎与去年官宣同期，阿尔法·罗密欧再次对外确认下赛季车手阵容维持不变，周冠宇与博塔斯将连续第三年合作，而蒂奥·波切尔哈将担任替补车手。

“再次与车队签约总是让人感到高兴，特别当我们知道事情将如何发展时，”周冠宇表示。“我非常骄傲能够对作为阿尔法·罗密欧F1车队的一员，也非常感谢车队对我的信任：从第一天开始我就一直非常刻苦，我对接下来每天继续这么努力充满干劲。”

迄今为止，周冠宇在参加的一个半赛季中总共取得了10个锦标赛积分，最佳成绩是去年在加拿大以第八名完赛；今年在布达佩斯，他取得第五的排位赛成绩，但在正赛发车阶段，刹车传感器故障导致他未能将机会转化为良好的成绩。

虽然本赛季C43赛车大多数时候只能与哈斯、AlphaTauri在中下游比赛，但周冠宇的个人发挥一如既往的稳定，在澳大利亚和西班牙的两场比赛里，把握住机会两次得到第九名。尽管他目前在车手年度积分榜上落后博塔斯2分，但无论排位赛单圈速度和正赛表现方面。都与拥有10场胜利的队友更接近。

2024年，F1将时隔五年回到上海举行中国大奖赛。成功续约后，周冠宇终于将如愿以偿，首次拥有自己的主场比赛。

“我与瓦尔特利的关系非常好，我们合作紧密，并且与车队一起推动大家向前迈进。我也很激动终于有机会能与我的车队一起在中国、在我的家乡观众面前比赛。这将是一个美妙的时刻，我很荣幸能够与所有支持我的人分享这一时刻。”

博塔斯在2022年从梅赛德斯加盟阿尔法·罗密欧，当时就签订了两年加一年选择权的合约。今年已经是芬兰人在F1比赛的第11个赛季。

“我预感我们将迎来一段激动人心的旅程，我很高兴也很感激能够期待2024年，知道车队将如何前进，”博塔斯说到。“我们队内的氛围很好，我和周冠宇相处融洽，我们很努力地鞭笞彼此进步。”

“大量的工作正在欣维尔基地里开展，现在明年的阵容已经确定，我们可以全神贯注地改进工作，从本周末的新加坡开始。我们迈出的每一步都是今年和明年的进步，因此我们在赛道边或工厂里都会全力以赴。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team and Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

不过，本赛季结束后索伯将不再以阿尔法·罗密欧的名字比赛。在现任CEO安德雷亚斯·塞德尔的带领下，瑞士公司正在为2026年成为实际上的奥迪厂商F1车队加紧准备。车队F1代表亚历山大·阿鲁尼-布拉维表示，面对重要的过渡期，保持车手稳定将起到良好的帮助作用。

“这一保持相同的车手阵容来继续我们征程的决定，证明了我们在这个项目上的投入，”他说到。“在F1领域，没有事情能在一夜之间改变，我们做出了非常清楚的决定，要注重稳定，并在这个重要的过渡时期继续打造我们的团队。”

“瓦尔特利和周冠宇都是才能和技术兼备的车手，他们非常默契，能够相互匹敌、相互促进。瓦尔特利在车队中扮演了领衔车手的角色，推动我们所有人全力以赴；周冠宇在过去两年中的进步令人印象深刻，我们期待他在2024年继续沿着这条轨迹前进。现在就轮到我们必须为两位车手提供一辆好车，让他们在最佳状态下发挥出最佳水平。”