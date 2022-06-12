周冠宇预感到能在阿塞拜疆排位赛里缩小与博塔斯的差距

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虽然周冠宇在昨天的排位赛中止步于Q2，但他在本赛季以来第一次排位赛成绩好于经验丰富的队友。

作为本赛季唯一的新秀，周冠宇成为排位赛Q2的常客，并且力争进入Q3。在先前的七个比赛周末，以拥有十年比赛经验的博塔斯能够更多地进入前十名争夺。以芬兰人为参照，中国小将的排位赛表现诚然有一定差距，但有两次遇到红旗的干扰，也有自己经验不足遇到的意外状况。

本周末在F2期间比赛过的巴库，周冠宇在周五的两个练习阶段，与博塔斯的单圈时间差距维持在0.15秒之内。进入排位赛后，中国小将在Q1里就比队友感觉更好，在第一阶段结束时排名第九，而芬兰人惊险地过关。

在Q2里，两位阿尔法·罗密欧车手都只完成了一个计时圈，因为第二个计时圈遇到黄旗而不得不放弃。最后，俩人分列第14和15位，但周冠宇领先博塔斯。

“整个周末我取得了很大的进步，这个周末之前我预计可以进一步缩小（与队友的）差距，而这个周末（周五练习）一直保持在0.1秒左右，所以对我是很好的一步，”周冠宇在排位赛后表示。

“今天我们的潜力不止第14名，能否进入Q3有点难说，因为AlphaTauri挺快的。通常我们的轮胎在第二圈会快一点，就像在Q1里看到的。但不幸的是角田跑出了赛道（引发黄旗），让我们都无法发挥出全部潜力。但是我对我们的进展感到高兴。”

周冠宇解释说，阿尔法·罗密欧赛车在温度较低的时候，很难在第一个计时圈把速度最大限度地激活。所以车队在Q2采取了不同的策略，但是错误时机出现的黄旗，让他们未能在发车区上更接近前十。

“Q2第二圈在1号弯后我已经快了0.1秒，”中国小将解释道。“但是一辆AlphaTauri在2号弯走得太深，所以我没能完成第二圈。我认为我们原本会接近P10-P12，那可能是我们今天能取得的最好成绩。”

“这不理想，在这样的赛道上，第一圈可能更重要。因为第二圈大家会推进得有点超出极限，所以有时候会犯错。但是我们现在专注于准备比赛。”

他补充道：“我们的综合实力看起来在比赛速度上更强一点。现在我期待正赛，希望一切顺利，让我们能往前赶。”