周冠宇靠”硬能力、硬速度“拼来F1生涯最佳发车位

在采取试验性轮胎分配规则的匈牙利排位赛里，周冠宇在只能用硬胎的Q1里一举登上时间榜第一，并在Q2也以第九名，本赛季第一次进入Q3。

随后，在用软胎的第一圈因为赛道界限而被取消后，他在第二圈里做出全场第五快的时间，仅次于最终拿到杆位的刘易斯·汉密尔顿、第二名的马克斯·维斯塔潘以及包揽第二排的迈凯伦车手，领先于法拉利的查尔斯·莱克勒克和阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯。

第五名的成绩，是中国小将2022年参加F1以来个人最佳排位成绩，也追平了阿尔法·罗密欧两个赛季以来的最高发车顺位——去年由博塔斯在迈阿密拿到的第五位。

去年周冠宇在蒙特利尔和银石都在天气复杂的条件进入Q3，而这一次亨格罗林的排位赛在完全干地的条件下进行。在取得阿尔法·罗密欧本赛季最好的排位赛成绩后，中国小将表示这完全依靠能力获得。

“我觉得整个排位赛或者说整个周末从第一节练习开始，车队给了我一辆感觉很有竞争力的赛车，包括驾驶中各方面的反馈非常良好，这让我可以很早地探索自己的极限，”周冠宇表示。“这场排位赛里我们没有依靠任何运气，完全靠硬实力、硬速度拼出这样的排位成绩。对我来说这是非常有意义的一天，肯定是目前为止我最好的周六，希望明天可以度过最好的周日。”

当被问到在Q3第一圈被取消后，是否想过第二圈需要谨慎一些时，周冠宇回答说：“其实整个排位赛里的压力还是比较大的，因为在这条赛道上，（发车顺位）取决于你最后一套轮胎的那一圈，如何把唯一一圈跑好，而大家实力都很接近。“

”对我来说，最后一套轮胎——包括第一个飞驰圈——更多地是寻找自己的极限，由于推头的原因，我在11号弯跑出了边界线，所以（Q3）最后一圈，我的压力会大一些。但是，我觉得自己在抗压方面有一定经验，我只是希望把这一圈跑到最极限。当我看到（比前一个计时圈）快了0.5-0.6秒，我知道这是不错的一圈。”

新形式的排位赛最大的变化在于车队无法自由选择轮胎。本次Q1爆出的最大冷梦是梅赛德斯的乔治·拉塞尔因为出场时间的策略失误，没能在最后一圈实现大进步，早早遭到淘汰。而周冠宇在本阶段的最后一圈，比原本占据第一的维斯塔潘快了0.175秒。

“工程师没有告诉我是P1，只是说我们安全了，”周冠宇谈及他得知自己在Q1里排名第一。“我回到P房后找自己的名字，排在最上面还是蛮惊讶的。”

“确实那一圈我感觉做得很好，对我来说更多的是那一圈有很大的压力，因为我在上一圈遇到了很多打转打滑，导致我不在安全区，所以我需要再做出好的一圈，我保证进入Q2的位置。那一圈我把它做出来了。“

2023赛季接近过半，阿尔法·罗密欧目前排名第九，但与前方同积11分的威廉姆斯和哈斯仅有2分之差。尽管获得了第三排的发车位置，但周冠宇表示他和车队非常清楚自己的目标，而他希望如果本周日出现安全车，至少能对自己有利，因为此前他的策略都被安全车不适时宜的出现毁坏。

“面对像莱克勒克这样的，我们知道大车队有他们的目标，我们也有自己正赛需要达到的目标， 所以更多的是发车和第一圈要确保自己不丢位置，甚至可以去追赶一下迈凯伦，“他说到。“比赛的重点在于策略，我们并不是红牛、法拉利等车队的长距离竞争对手，我们更多地希望可以紧跟迈凯伦，确保不让后方的Alpine赛车超越。”

“当前来看，比赛很难预测到底会如何，只能争取把策略用最好的方式去完成，因为目前周六各方面很顺利，但周日的轮胎衰竭还是会很严重，重要的是保胎和如何达到最好的窗口，希望本场比赛可以顺利，因为前两场每当我刚进站一圈，就出现了安全车，所以希望打破这个魔咒。”