周冠宇“非常接近”完成2024年F1合约磋商

从2022年代表阿尔法·罗密欧参加F1以来，周冠宇在赛道上的稳定表现获得了业内肯定。今年上半赛季，他在匈牙利排位赛里取得了第五名的个人最佳大奖赛发车位置。不过，本赛季C43赛车竞争力下降，以及一些值得商榷的比赛策略，影响了中国小将取得更好的成绩。

夏休期前，阿尔法·罗密欧F1车队代表亚历山德罗·阿鲁尼·布拉维在接受采访时表示，车队希望在2024赛季延续瓦尔特利·博塔斯和周冠宇的车手阵容。拥有10场比赛胜利的芬兰人，同样在2022赛季从梅赛德斯加入欣威尔团队，而且签订了一份两年加一年选择权的合约。

周冠宇在斯帕时表示，他希望可以在夏休结束时对自己的未来有一个“清楚的答案”，但下半赛季的第一轮背靠背期间，瑞士车队仍没有确认下赛季的车手组合。不过，中国小将在蒙扎比赛前表示，他相信新合约只剩细节需要与车队敲定。

“比我预计的迟了一些，但我认为这只是因为我和阿尔法·罗密欧一起试着解决最后的细节。”周冠宇说到。“在‘为什么你不签？’方面，我还没有答案。但我们绝对正在讨论更多细节，越来越接近完成。我很乐意继续和这支车队在一起，一起度过更多时光。车队发展的未来是光明的。”

近期谣言四起，声称尽管周冠宇是第一位参加F1正赛的中国车手，但缺乏可观的资金支持，成为他与车队协商中的阻碍。这也催生出阿斯顿·马丁替补车手、2022赛季F2年度冠军菲利普·德鲁戈维奇、阿尔法·罗密欧年轻车手蒂奥·波切尔可能成为潜在的竞争者。

“我有个人赞助商，我不知道这些谣言（怎么来的），我不认为我在这方面缺乏任何基础，”对此，周冠宇回应道。“这不像你在F1的第一份合约，一切都取决于车队。第二份合约更注重细节。大体上没什么好担心的，我认为我在赛道上的表现配得上继续留在围场里。”

运作阿尔法·罗密欧项目的索伯将在2026年成为实际上的奥迪F1车队，德国汽车制造商已经开启了对瑞士公司的收购，预计将在其正式进军大奖赛前获得75%的股份。

正是因此，周冠宇明确表示他和个人团队目前主要考虑留在欣威尔。“当前（留在阿尔法·罗密欧）是优先事项，能够选择的席位并不多。我非常希望留在现在的地方。”

值得一提的是，由于阿尔法·罗密欧的冠名合作将在本赛季结束，同时当前在制造商年度积分榜上排名第九——相比2022赛季的第六名下跌三个位置，将给索伯2024年的运营带来巨大的财政挑战。而在奥迪入主之前，索伯更多需要依靠现任拥有者、瑞典商人费恩·劳辛的投入。

Alex Albon, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

2024车手市场

早前时候，哈斯宣布2024年阵容不变，仍有凯文·马格努森与尼科·霍肯博格搭档。梅赛德斯也在蒙扎官宣与刘易斯·汉密尔顿、乔治·拉塞尔续约至2025年。目前除了阿尔法·罗密欧/索伯之外，威廉姆斯没有确认谁将在明年与亚历山大·阿尔本搭档，而AlphaTauri的两个席位都处于开放状态，意味着角田裕毅、丹尼尔·里卡多和廉姆·洛森都可能成为“自由人”。

就当前中下游车队的发展势头来看，威廉姆斯无疑最被看好。这支英国车队在梅赛德斯原策略总监詹姆斯·沃尔斯的带领下逐渐成为积分区的常客，而且车队技术管理层将迎来帕特·弗莱出任首席技术官。显然在赛道上，新秀洛根·萨金特的表现很难媲美阿尔本，但其美国车手的身份——而且出生于迈阿密，对于有三场美国比赛的火爆市场，或许有重要的战略价值，何况车队为美国财团所有。

刚刚第二次赢得IndyCar年度冠军的阿莱克斯·帕劳，原本被认为有望通过加入迈凯伦，未来在F1上位。但是，澳大利亚新秀奥斯卡·皮亚斯特雷本赛季的出色表现，让西班牙人看不到希望，也因此收回了2024年转投迈凯伦IndyCar车队的决定，而他认为自己的未来仍在美国赛场。