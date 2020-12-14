周冠宇：阿布扎比测试重在协助雷诺2021赛车进步

今天，周冠宇将在亚斯码头赛道进行的F1官方测试里，驾驶法国车队刚刚完成2020赛季的R.S.20赛车，承担全天的试车工作。

今年担任雷诺F1车队试车手的中国小将已经在过去两年里多次测试过旧款F1赛车，包括先前在匈牙利、巴林和阿布扎比用R.S.18赛车驾驶了5天。而本次将是他第一次驾驶现役赛车，届时用到的将是埃斯特班·奥康在上周日最后时刻上演精彩超车的赛车。

“我觉得这次测试将给我很好的机会，让我切实地了解新老两款车的区别，”周冠宇向Motorsport中文网表示。

“现在的赛车在下压力方面比R.S.18更好。我知道之前测试中遇到的小问题，了解当时的挣扎之处，以及我自己肯定还有更多进步空间。

“这次测试对我来说，一个是适应第一次与雷诺的比赛团队合作，还有很多新东西需要我去熟悉和了解；不会让自己立即去做成绩，更主要是为车队接下来赛车开发的重要任务提供协助。

“对完全没开过F1赛车的车手来说，这次测试可能更基础一点。但是对我而言， 可能更多的是帮助车队进步。”

上周末的收官战期间，获得本赛季F2年度第六名的周冠宇跟随雷诺在现场观战，也参加了工程会议。本次测试，他将与奥康的比赛团队进行合作，由法国人的比赛工程师马克·斯雷德负责测试工作。

然而这毕竟是中国小将第一次在F1官方试车日出场。当被Motorsport中文网问到是否会在单圈时间上对自己有小目标时，周冠宇回答说：“我肯定希望自己跑得好，但还是要看车队的项目。更重要的是完成车队定下的目标，或者我自己想要完成的工作。”

他补充道：“这两年我与车队合作的过程中，互相都十分信任。我与车队团队合作得非常愉快，而他们也从我这里得到比较好的反馈，让我有机会作为青年车手参加这次测试，帮助车队更多地为2021赛车升级做准备，包括尝试一些赛季中没办法做的调校工作，进行数据收集工作。”

Esteban Ocon, Renault F1, walks the track with Guanyu Zhou, Renault Sport Acadmey driver Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

由于规则的修改，今年的季后测试改为一天，而雷诺将派出两辆赛车进行全天的测试。下赛季将重返F1的两届世界冠军费尔南多·阿隆索，因为在过去两个赛季里没有参加过任何大奖赛，获得了国际汽联的准许后，将驾驶丹尼尔·里卡多留下的赛车。

过去两次周冠宇参与雷诺运动学院安排的巴林和阿布扎比测试期间，阿隆索也同期驾驶了R.S.18赛车，为自己的回归寻找驾驶感觉。

阿隆索是周冠宇童年时代的偶像，而近距离的观摩和交流，对他是很好的学习经验。

“有一点是，他经验非常丰富，无论是驾驶赛车、对赛车的调校，还是对长距离的把握和轮胎的掌控，以及他所反馈的信息，”中国车手表示。

“还有一点，毕竟他在F1驾驶了那么多年，他很清楚自己需要什么，什么对他的驾驶风格最有利。所以在还没有驾驶赛车的时候，他就会告诉车队他所想要的调校方向。他会知道自己在每一条赛道、每一个弯更需要什么。 这样在驾驶前，车队就可以做好适合他的调校风格。

“这次测试对我来说，也是很荣幸。过去从来没有想过会与阿隆索在一个车房做测试。对我来说是从他身上学习的好机会。”

今天的测试将于阿布扎比当地时间上午9时开始，至下午6时结束，期间一个小时为午休时间。周冠宇将使用雷诺车队注册的“46”作为车号，而他昨天已经通过了国际汽联强制的车手驾驶舱逃生测试。