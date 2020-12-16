周冠宇：阿布扎比测试单圈本有机会更快

本周二在亚斯码头赛道，周冠宇第一次在F1官方测试阶段里出场，驾驶今年拿下三个领奖台成绩的雷诺赛车。虽然今年早些时候在雷诺运动学院的安排下，中国小将驾驶两年前的R.S.18赛车积累了5天里程，但今次是他第一次驾驶现役F1赛车并使用比赛轮胎。

在全天完成98圈之后，周冠宇向Motorsport中文网表示：“我们在上午先做了单圈模拟，然后在午休前后做了很多长距离测试。我们完成了所有计划中的测试项目，包括一些车队没有在比赛周末尝试的调校，以及为明年做了一些不同的赛车调校方面的尝试。然后在今天结束前的最后两节，用更软的轮胎做了两次排位赛模拟。”

测试结束前的20分钟里，周冠宇在进行最后两次排位赛冲刺模拟时，用C5配方轮胎做出了个人当天最快的单圈时间1分37.902秒，在上午1分38.586秒的基础上提高了0.6秒之多，在当天出场的15位车手中名列第九。

“其实上午和下午的单圈模拟都可以跑得更快，”中国小将告诉Motorsport中文网。“上午最后一个计时圈出现了调头，那一圈没有完成，不然当时我就应该可以在达到37.9-38.0秒。“

”当时那圈已经比前一圈快了0.4秒。我知道上一圈在S3计时段跑得不太好，而且上一圈其实是用那套轮胎的第二次冲刺。”

上午的阶段里，除了周冠宇之外，代表红牛参加测试的老将塞巴斯蒂安·布耶米、新秀车手尤里·维普斯以及刚刚确认明年加盟AlphaTauri的角田裕毅都在19号弯发生了打转。

“与上午相比，我们在下午没有用足引擎的全部动力，因为下午要做不同的项目，所以没有用最大的功率，”中国车手继续说道。

“此外，因为之前（倒数第二次冲刺模拟）那套轮胎有些转向不足，所以换了一套轮胎后在过弯时没有特别大的把握。而且因为只跑一圈，所以在有很多地方稍微保守了一点，其实有很多地方可以进步。但是车队对今天的项目和我的工作都感到满意。”

在获得国际汽联的准许后，过去两个赛季远离F1赛场的阿隆索得以驾驶今年的赛车，为他明年重返大奖赛做准备。西班牙人在上午跑出1分37.496秒后，在下午做出当天最快的时间1:36.333秒。虽然周冠宇与之相差一秒有余，但实乃车队为两位车手布置的工作重心不同，赛车设定同样有差别。

“我觉得长距离的感觉挺好的，与阿隆索很接近，”中国小将表示。“短距离方面，两辆赛车在下午的调校不太一样。对我来说，更多地是去理解这些调校方面的工作，而对阿隆索来说，是要为明年参加F1做准备。所以车队对我们在每一节任务的要求不同。”

当阿隆索驾驶下赛季转投迈凯伦的丹尼尔·里卡多的赛车时，周冠宇坐进的是埃斯特班·奥康使用的赛车。

“在我这边，赛车的调校从一开始还算比较不错。第一次跑长距离的时候有一些欠缺，但在第二、第三次时就特别好，”雷诺小将补充道。“下午的排位赛模拟，调校一开始不太满意，只有最后一节才达到理想的状态。但是因为只有一圈的时间，所以没有把所有圈速展现出来。”

“与先前测试过的赛车相比，我对R.S.20赛车已经有了心里准备，但赛车的刹车还是让我感到惊艳。比起前一款，今年赛车的刹车点可以晚很多很多，这也是为什么我觉得下午和晚上我有很多提升的空间。我觉得最后那一圈我跑得有些太干净了，所以还有很多余地。”