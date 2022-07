周冠宇银石事故撞击力是F1碰撞测试标准两倍

周冠宇在英国大奖赛开场圈进入一号弯前卷入了一起连环撞车,他的阿尔法·罗密欧空翻后车顶着地,又撞上远端的护墙,随后二次翻腾后才被铁丝网挡下。尽管这起事故相当严重,但中国小将平安无恙。

现代F1赛车的安全措施,起到了应有的保护作用,特别是“光环”驾驶舱保护装置在赛车底朝天沿着地面和沙石地滑行,以及赛车被铁丝网弹回后落到轮胎墙后的空隙里时,保证了周冠宇的头部没有与物体接触。

不过,对于常规的事故调查工作来说,周冠宇赛车的防滚架在第一次着地后脱落成为重点之一。本赛季,阿尔法·罗密欧C42是唯一使用刀片式防滚架结构的赛车,但和其他赛车一样,通过了国际汽联强制的碰撞测试。

根据要求,目前赛车的防滚架结构需要能够承受承受相当于横向60千牛、水平纵向(长度上来说)70千牛和垂直方向105千牛的负荷。而周冠宇在本周四接受采访时表示,他觉得翻滚架受到的撞击力度大于国际汽联的标准。

在本周六的新闻发布会上,阿尔法·罗密欧领队瓦塞尔证实了中国小将的说法。他向Motorsport.com表示:“事故还在调查中,我们与国际汽联分享了所有的事故信息。首先考虑的因素是,撞车是碰撞测试符合的两倍还多。那意味着——我不知道你有没有查看过沥青路面,但我们在沥青上掘出了一个凹坑,大概有4-5厘米。”

“所以,碰撞测试的水平并不重要,你总能发现一些地方更严重。可以肯定的是,我们必须和国际汽联一起行动,看看如何提高安全性。”

国际汽联对于每一起事故都会进行调查,通过数据和录像,以便理解所有防护措施的效果和改进空间。

周冠宇在回顾事故时表示,他在赛车停下后自己被卡在驾驶舱里时,首先做的是关闭引擎,因为他更担心赛车起火。瓦塞尔表示,赛车的安全措施仍然可以改进,但现有的其他措施发挥了保护车手的功能,包括阻止了起火。

“我想保持积极,在这么严重的碰撞后,没有发生任何事情,”法国人表示。“你无法想象,如果我们的赛车没有切断功能,结果会怎样。多亏了安全方面的决定,我们的赛车没有燃油泄漏,因为那将是最糟糕的情况。”

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, walk the track with members of their team

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images