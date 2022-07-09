周冠宇银石事故撞击力是F1碰撞测试标准两倍

载入语音播放

周冠宇在英国大奖赛开场圈进入一号弯前卷入了一起连环撞车，他的阿尔法·罗密欧空翻后车顶着地，又撞上远端的护墙，随后二次翻腾后才被铁丝网挡下。尽管这起事故相当严重，但中国小将平安无恙。

现代F1赛车的安全措施，起到了应有的保护作用，特别是“光环”驾驶舱保护装置在赛车底朝天沿着地面和沙石地滑行，以及赛车被铁丝网弹回后落到轮胎墙后的空隙里时，保证了周冠宇的头部没有与物体接触。

不过，对于常规的事故调查工作来说，周冠宇赛车的防滚架在第一次着地后脱落成为重点之一。本赛季，阿尔法·罗密欧C42是唯一使用刀片式防滚架结构的赛车，但和其他赛车一样，通过了国际汽联强制的碰撞测试。

根据要求，目前赛车的防滚架结构需要能够承受承受相当于横向60千牛、水平纵向（长度上来说）70千牛和垂直方向105千牛的负荷。而周冠宇在本周四接受采访时表示，他觉得翻滚架受到的撞击力度大于国际汽联的标准。

在本周六的新闻发布会上，阿尔法·罗密欧领队瓦塞尔证实了中国小将的说法。他向Motorsport.com表示：“事故还在调查中，我们与国际汽联分享了所有的事故信息。首先考虑的因素是，撞车是碰撞测试符合的两倍还多。那意味着——我不知道你有没有查看过沥青路面，但我们在沥青上掘出了一个凹坑，大概有4-5厘米。”

“所以，碰撞测试的水平并不重要，你总能发现一些地方更严重。可以肯定的是，我们必须和国际汽联一起行动，看看如何提高安全性。”

国际汽联对于每一起事故都会进行调查，通过数据和录像，以便理解所有防护措施的效果和改进空间。

周冠宇在回顾事故时表示，他在赛车停下后自己被卡在驾驶舱里时，首先做的是关闭引擎，因为他更担心赛车起火。瓦塞尔表示，赛车的安全措施仍然可以改进，但现有的其他措施发挥了保护车手的功能，包括阻止了起火。

“我想保持积极，在这么严重的碰撞后，没有发生任何事情，”法国人表示。“你无法想象，如果我们的赛车没有切断功能，结果会怎样。多亏了安全方面的决定，我们的赛车没有燃油泄漏，因为那将是最糟糕的情况。”

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, walk the track with members of their team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

事故发生后，周冠宇在赛道医疗中心观察了一个小时左右，随后获准离开。他先回到了阿尔法·罗密欧的车库。他向媒体表示，他询问了工程师关于自己驾驶座椅和赛车引擎的情况。而瓦塞尔也对中国小将的从容和他重新投入工作的态度感到印象深刻。

“撞车一小时后，他离开医疗中心回到车库时一副若无其事的样子，”阿尔法·罗密欧领队说道。“第一句问的是斯皮尔堡比赛的零件储备情况。几天后当你想到这点，真的是难以置信：在那么严重的车祸后，回到车库里若无其事，并且他已经专注于下一场比赛。让人不敢相信。”

“我认为这一点上，要感谢国际汽联和安全标准。我一开始并不是光环的最大支持者，但我错了。”