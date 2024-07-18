周冠宇重申全力争取2025年留在F1，尽管“不敢收百分百”
周冠宇表示他将全力争取2025赛季留在F1赛道上，尽管他当前“不敢百分百保证”。
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid with his engineer
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
2024赛季已经进入下半程，但车手市场的发展依然缓慢。由于卡洛斯·塞恩斯依然在权衡各种选择的利弊，导致多名车手和多支车队无法真正落实下赛季的车手人选，其中包括周冠宇和他的索伯队友瓦尔特利·博塔斯。
这对索伯现役车手都与哈斯有过接触，但随着美国车队任命奥利弗·比尔曼为2025年正式车手，而不出意外的话埃斯特班·奥康将成为英国新秀明年的新队友。这意味着周冠宇等人都减少了一个选项。
“我不敢说百分之百，但我觉得我还是有机会的，”周冠宇在接受Motorsport.com独家采访时表示。“我只是不知道具体在哪里 ，因为这取决于卡洛斯最终会去哪里。”
目前，2026年将变为奥迪的索伯和弗拉维奥·布里亚托雷担任了顾问的Alpine都把塞恩斯列为“头号目标”。而相比赢得过10场大奖赛的博塔斯，没有驾驶过冠军级别赛车无疑是中国小将履历上的不足之处，因为威廉姆斯虽然决定不再等待塞恩斯，但希望拥有获胜经验的车手加盟，意味着他们会首先考虑博塔斯。
不过，这并不代言周冠宇没有留在索伯的机会；或者，如果梅赛德斯或红牛出现更加戏剧化的情况，可能打开其他的大门。至于是否考把其他赛事作为备选方案，中国车手明确表示他把注意力集中在F1围场里。
“当前没有，因为当你去了其他地方，要回来就会很微妙，”周冠宇说到。“另外，即使我觉得很多系列赛对我相当感兴趣，但除了把重心放在F1车队之外，我没接触任何其他车队。”
索伯本赛季在C44赛车性能上倒退，而在伊莫拉升级的底盘显然不适合周冠宇的驾驶风格，让他在赛道上比前两个赛季挣扎很多。同时，从人员组织角度来说，索伯为迎接“奥迪时代”所做的各种调整，明显影响了短期内有效改进赛车，也对周冠宇没有任何帮助。不过，中国小将希望其他车队依然能够看到他的能力，并给予他机会。
“表现上很难看出来（个人进步），因为这是一个棘手的赛季，但在驾驶赛车、如何备战、如何与车队沟通等方面，我肯定有了很大进步，比先前工作得更好。”
“每个人都能看到很多遥测数据和数据，也能在比赛中听到你的无线电。如果（赛车）有问题，我有感觉和非常精确的反馈，可以帮助车队开发。作为车手，我一直在寻找可以改进的每一个细节，但最终，我唯一能做的就是全力以赴，看看未来会带来什么。”
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