周冠宇遭遇银石严重事故后平安且已解除医疗观察

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周冠宇在周六银石的排位赛里连续第二次进入Q3，并且取得了第九位的发车位置。比赛刚刚开始，在向着一号弯进发的过程中，周冠宇的赛车与皮埃尔·加斯利、乔治·拉塞尔的赛车发生了连环相撞。

当时，从更靠后位置发车的加斯利试图从周冠宇和拉塞尔俩人之间挤过，但是三人的车轮发生了接触。周冠宇的阿尔法·罗密欧赛车被已经失控的梅赛德斯从后撞上后，立即飞起后车顶着地。在巨大的惯性下，阿尔法赛车冲向远端的砂石区，而且重重地撞上护墙后再度弹起，直到被分离赛道与看台的铁丝网挡下，但是赛车也就此卡在护墙后方，导致了救援团队花了些许时间才将他救出。

赛会当即出示红旗中断了比赛。但是，当余下的赛车回到维修区时，转播信号迟迟没有给出周冠宇的画面。幸好，在紧张的等待后，阿尔法·罗密欧车队在官方社交媒体上发布了中国小将的消息。车队写道：“英国大奖赛开始的撞车之后，周冠宇意识清醒，现在正在赛道的医疗中心接受评估。“

此后，官方转播信号重播了阿尔法·罗密欧发送给瓦尔特利·博塔斯的无线电通讯，车队向他通报了周冠宇“意识清醒，正在通话，没有骨折”。

Medical staff attend Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 after crash Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

周冠宇与拉塞尔相撞之后，赛道上一片混乱中，亚历山大·阿尔本似乎突然被身后的塞巴斯蒂安·维特尔顶到，然后撞上了右侧的维修区工作墙，随后又被角田裕毅和埃斯特班·奥康撞个正着。泰国车手的威廉姆斯赛车连续遭到其他赛车的撞击，虽然他平安地离开赛车，但也被送往医疗中心。

不久之后，国际汽联发表声明，通报了虽然周冠宇和阿尔本没有大碍，但是需要接受不同程度的医疗检查。

“在比赛开始时卷入事故的两名车手在医疗中心接受了检查。未受重伤。24号赛车的车手（周冠宇）正在医疗中心接受观察。23号赛车的车手（阿尔本）将被直升机转移到考文垂医院进行预防性检查。63号赛车的车手（拉塞尔）接受了医务人员的检查，并被确定身体健康。”

40分钟过后，国际汽联再度做了通报，确认周冠宇“身体健康并且获准离开医疗中心”。

值得一提的事，就在比赛被红旗中断后，赛道官员和当地警方不得不处理抗议者闯入赛道的情况。