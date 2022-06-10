周冠宇：可靠性问题不阻碍个人进步，一切都会好起来

载入语音播放

虽然周冠宇在两周前的摩纳哥大奖赛中依然未能拿到积分，但是摆脱了在迈阿密和西班牙因为赛车机械故障而连续两场退赛的厄运。这两个比赛周末，中国小将都表现出良好的速度，但是赛车的可靠性问题让他不得不饮恨退赛。

本赛季开始以来，阿尔法·罗密欧车队随着竞争力的提升，成为中游集团积分区的稳定角逐者。但是相比于瓦尔特利·博塔斯除了在沙特阿拉伯同样因为赛车问题退赛，其他比赛全都拿到积分，周冠宇受到可靠性问题影响更多。车队认为只要能够保证赛车的可靠性，他就能更多地加入积分的争夺。

尽管周冠宇坦言连续遭遇退赛让他感到受伤，但他很清楚自己已经提高的地方，以及需要在哪些方面继续努力改善。

“是的，这显然有点伤人，因为对我来说（无法完赛意味着）缺乏可以获得的经验，”在摩纳哥的比赛周末，周冠宇在接受Motorsport.com独家专访时，被问到可靠性问题是否影响了他在新秀年的个人进步。

“完成整场比赛的距离是新秀赛季的最大关键之一。但是，我不认为这阻碍我的进步，这只是更多地阻碍我在整个大奖赛距离中获得经验。”

“这显然不理想，但我认为总体来说，我们在比赛中的表现比排位赛里更强。我需要提高在比赛中的表现，在排位赛中也是如此，争取在用第一套轮胎时更快一些，这样也许能让我们在与周围的车手较量时降低一点风险。但是我认为总体而言，我们必须提高可靠性，然后一切都会好起来。”

作为本赛季唯一的新秀车手，周冠宇自从在揭幕战巴林大奖赛里首次比赛就获得积分，其他几场比赛都没有进入前十名，尽管在沙特和澳大利亚只有一步之遥。

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, is being interviewed by Motorsport.com reporter Erwin Jaeggi Photo by: Alfa Romeo

而在已经完成的七个比赛周末的排位赛里，周冠宇成为Q2的常客，但也多次错过进入Q3的机会，包括在巴塞罗那轻松通过Q1的考验之后，却因为新软胎全部用完，而在Q2阶段无能为力。

谈及本赛季开始以来的个人得失，周冠军表示虽然经历了波折，但他对自己的成长感到高兴。

“还算可以接受的，或者说肯定比我自己或别人预计的好一点，”周冠宇向Motorsport.com表示。“第一场比赛，首次亮相就获得了积分，然后有两次非常接近（获得积分）——P11。但从伊莫拉开始，事情就变得艰难了。我能够提高我的排位赛表现，然后我们连续两到三场比赛，都在Q2里不走运，遇到了红旗。”

“然后在迈阿密遇到交通问题，而上一场比赛（西班牙排位赛），显然我们对使用三套软胎的策略有点判断失误。但是我认为我的速度很强。而过去两场比赛（迈阿密和西班牙），都因为可靠性问题，出现了两次故障，这伤害很大。因为这两场比赛我的目标都是积分。”

“所以，我们需要专注于完成比赛。只要我们能完赛，我认为我们挺强的，足够为积分而战。所以总的来说，前几场比赛挺不错，当然这一路并不怎么顺，但我对我能够提高自己的表现感到相当满意。”

本周末将迎来2022赛季第八轮阿塞拜疆大奖赛。阿尔法·罗密欧将为C42赛车启用一次性的特殊涂装，在原来红白主题色的基础上，将引擎盖尾部改成全绿色，用来庆祝意大利品牌的全新电动SUV车型Tonale的发布。

2021年周冠宇在F2巴库的比赛周末登上过领奖台，这次将是他第一次在这条高速又有挑战的赛道上驾驶F1赛车。而下周，他将第一次去到加拿大的蒙特利尔比赛。

Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo