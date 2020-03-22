周冠宇赢下F1“虚拟巴林大奖赛”

为了填补F1新赛季无法正常揭幕和多场赛事延期的空档，F1官方推出了基于《F1 2019》游戏进行的虚拟大奖赛。第一场比赛就在英国当地时间昨天进行，也就是现实世界原本应该进行巴林大奖赛的日子。

在率先进行的18分钟的排位赛里，代表红牛车队参赛的奥地利职业车手菲利普·恩格（Philpp Eng）力压梅赛德斯替补车手埃斯特班·古铁雷兹拿下杆位。

原本应该在巴林开启个人第二个F2赛季征程的周冠宇，以中性胎做出第三快的单圈时间，获得了从第二排发车的机会，稍稍领先今年F1新秀、威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。

由于技术原因，原本28圈的比赛被缩短至14圈，也就是现实比赛四分之一的长度。

起步后事故频发，代表Racing Point“意外”回归的尼科·霍肯伯格与法拉利的迪诺·贝佳诺维奇（Dino Beganovic）在直道上相撞后直接撞墙；从第16位发车的三场大奖赛胜利得主强尼·赫伯特直接冲过一号弯的减速带，成为领跑者，尽管他自动受到了处罚。

当恩格追上赫伯特夺回领先位置时，周冠宇在安全地通过一号弯后紧随奥地利人。第三圈，中国小将超过了红牛对手，并几经胶着后，以领跑者的身份进站换胎。虽然周冠宇在出站后落到第六位，但是最后一轮进站之后，他回到了第一名的位置。

此后，周冠宇没有受到威胁，以十多秒的巨大优势赢下胜利，第一次在虚拟世界中登上F1大奖赛的最高领奖台。

另一名梅赛德斯替补车手斯托弗·范多恩在尾声阶段超过了Racing Point的杰米·布罗德本特（Jimmy Broadbent），之后又在倒数第二圈成功超越Eng，第二个完成比赛。

掉出前三名之后的Broadbent在最后一圈与迈凯伦车手兰多·诺里斯上演了惊心动魄的较量，俩人几乎在每个弯里交替位置。最后一个弯，Racing Point车手直接把对手的迈凯伦赛车顶上了墙，随后获得了第四名。

不过在一部分时间里，由于诺里斯遇到连接问题，他的虚拟赛车由人工智能代为驾驶。同样的问题也在排位赛里发生，令这位英国人没有做出有效时间。

前十名中剩余的五个位子分别被拉蒂菲（威廉姆斯）、卢卡·萨尔瓦多瑞（Luca Salvadori/AlphaTauri）、RedEye（哈斯）、贝佳诺维奇和古铁雷斯获得。

考虑到F1职业车手、电竞玩家、嘉宾车手之间水平的层次不齐，赛车采用了固定调校和平等的性能设定，同时比赛关闭了车损系统。

现实世界中的下一场比赛本应该在越南河内进行，但由于是新赛事，在游戏中没有河南赛道。因此，替补的场地将是墨尔本的阿尔伯特公园，由此弥补一周前澳大利亚大奖赛被取消的遗憾。

Related video