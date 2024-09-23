周冠宇要与索伯讨论新加坡进站顺序问题

周冠宇在新加坡大奖赛后解释说，他因索伯车队战术需要而放慢车速，但他需要与车队讨论进站顺序带来的疑惑。

尽管周冠宇的发车位置在队友瓦尔特利·博塔斯之后的第20位，但在第六圈就超过芬兰车手，并且最后领先队友完赛。不过在比赛后半段，中国车手在车队的“关照”下没有释放赛车全部速度，而是帮助身后的队友获得DRS，避免被其他车队的竞争对手所超越。周冠宇最终以第15位冲过终点线，连续两场比赛战胜队友博塔斯。

“我认为自己在这场比赛中做的很好，包括我们在后半程进行了团队合作，基本依照我队友的单圈时间来驾驶赛车，帮助他获得尾流和DRS，避免被身后的（皮埃尔）加斯利超越，”周冠宇在连续两场力压队友完赛之后向Motorsport中文网表示。

“从我个人而言，我认为自己还是留出了非常多的速度余量没有展现出来，尤其是在比赛后半段需要团队配合的过程中，但是在这方面我还是很开心能够帮到车队。”

中国车手认为相比排位赛，自己在正赛的长距离速度上不落下风：“我并不会担心正赛中的速度，因为在轮胎管理方面已经有了进步和。更多的问题还是出现在排位赛，这辆赛车在单圈冲刺方面依然不能让我有十足的信心，也很难去找到驾驶这台赛车最舒服的感觉，所以在这一方面我们还有改进的空间。”

进站顺序疑惑

和一周前在巴库时相同，尽管索伯在区分去之外，但能够与其他车队争夺。周冠宇和博塔斯都用硬胎发车，和周围对手不同。第33圈，瑞士车队决定由位置靠后的博塔斯率先进站，在一圈之后召回位置更加靠前的周冠宇，并非靠前赛车先进站的常规作用。

“我确实不是很能理解这个情况，可以说是有些诧异，这需要之后我与车队之间进行一些讨论。” 周冠宇说道，“对于所有车队来说，位置处于前方的那台赛车理应是可以优先进站的，但在当时的比赛情况下，车队没有与我做出任何这一方面的告知。”

Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

博塔斯盛赞队友

博塔斯最后防住了使用软胎追击的加斯利，领先法国人1.2秒、但落后周冠宇0.6秒，以第16名完成比赛。芬兰人称赞了队友良好地执行车队的战术。

“很显然，我们做出了尝试，而且得到了不错的效果，我们成功抵挡住了身后的加斯利。” 博塔斯表示。“周冠宇今天的表现是强劲的，他的速度非常稳定，我的赛车在比赛中一直存在一些滑动的问题，所以其实很难去贴近他，但是其他方面我们都做的很出色。”

“你可以看到，即便相比于周六排位赛，我们距离前方的赛车依然有很大的差距。因为今天的比赛很顺利，没有出现安全车，这一点也确实有些出乎我们的意料，全程绿旗的比赛需要我们更加多地去进行燃油管理。”

“不过，我们可以期待一下接下来在奥斯汀的比赛，我们会带来全新的部件。虽然目前我还不知道具体是哪个方面，但会是一个比较大的升级。”

文/Eric