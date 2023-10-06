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周冠宇：萨金特毁了“两个人的排位赛”

周冠宇在卡塔尔周五排位赛后认为，如果没有受到洛根·萨金特不必要超车的影响，他原本能够取得更好的正赛发车位置。

By:
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

作为冲刺赛周末，决定周日正赛发车位置的排位赛。紧接着周五60分钟的练习进行。Q1里整个赛道的速度进步非常快，大部分车手都在最后一圈提高了时间。

距离第一阶段结束还有一分钟左右时，周冠宇来到发车区直道，开始做他的最后一个飞驰圈。然而，在经过发车信号灯位置前，他突然被萨金特从后超过。由于威廉姆斯赛车继续沿着赛车线前进，阿尔法·罗密欧车手不得不在一号弯时改变线路，这影响了他的节奏，导致最后一圈无功而返——而且只排在时间榜最后。

尽管美国新秀的这一圈提高了0.8秒左右，但最后还是被威廉姆斯队友亚历山大·阿尔本挤到第16位，同样没能进入Q2。

周冠宇当即就在无线电里对威廉姆斯车手的举动表达了不满，他认为原本俩人之间有足够的距离，不会互相干扰。

“我开始做最后一圈时，洛根在发车/终点直道上超过我，完全毁了我们两个人的排位赛，”周冠宇在排位赛后表示。“我认为（如果没有事件）肯定应该能进入Q2，每一圈都在进步，但最重要的一圈被（萨金特）超过去。我不知道他为什么要较量，他在我身后有足够（做冲刺圈）的空间。”

萨金特原本处于周冠宇身后，在接近最后一弯时，他询问威廉姆斯工程师他是否有足够的时间，之后被指示超过前面的赛车，但要避免受到处罚。对于这次事件，赛会干事并没有收到提醒，也没有进行查看。

“他并没有真的阻挡我，而是决定在一号弯前超过我，”本问及是否会和赛会干事交流时，周冠宇回答说。“我认为赛会干事不会太关注这样的事，更多的是车手行为。他原本有很多空间，我们都可以干净地做一圈，但他决定毁了两个人的单圈。”

刘易斯·汉密尔顿和卡洛斯·塞恩斯都在排位赛后受到了赛会干事的传唤。前者超出了速度要求，后者则涉嫌不稳定驾驶。

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