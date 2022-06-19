周冠宇：第一次进入F1排位赛Q3“有重要的意义”

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蒙特利尔的排位赛在雨天里进行，Q1里更是全雨地条件，之后虽然显露出变干的赛车线，但依然需要用半雨胎。在这样多变的条件，周冠宇驾驶着阿尔法·罗密欧赛车在Q2里以第七快的单圈时间，第一次闯入Q3。

作为2022赛季唯一的新秀，中国小将在前几场排位赛里已经是Q2的常客，但是几度与前十名擦肩而过。终于，他在自己的第九场排位赛里，而且第一次在吉尔·维尔纽夫赛道参加比赛，实现了这个目标。

“非常艰难，今天有很多侧滑、漂移。显然我没有想到自己会进入Q3，但我做到了，”周冠宇在排位赛后表示。“我们表现出很好的速度。整个赛季开始以来我们一直在进步，今天我们又一次，充分发挥出赛车的性能。”

“Q3里有点凌乱。当我进入Q3后，我试着竭尽全力。只剩下两个计时圈，在最后换半雨胎，非常艰难，因为温度非常低。无论如何，我们大致可以取得P10或P8——P8可能是最大限度了。但我对自己第一次排位赛Q3的成绩非常高兴。”

“赛车感觉很滑，赛道条件一直在改变，”阿尔法·罗密欧小将补充道。”Q1开始的时候是全雨地条件，比第三节练习里更滑。之后，我们终于跑出了干净的一圈，因为那么多赛车在赛道上，很难看清楚。我们在Q2里跑了一个干净的阶段，为进入Q3争取到好位置。在F1生涯差不多前10场左右就进入了Q3，对我有重要的意义。明天是很长的一天，我们将为积分而战。”

本场排位赛，周冠宇不仅进入了Q3，而且继巴库的排位赛后，第二次发车顺位高于经验丰富的队友瓦尔特利·博塔斯。芬兰人在Q2里出场较早，当单圈时间因为赛道渐渐变干而每圈提升一秒左右时，跑在他身后的车手得到了更大的优势，因此没能进入前十名争夺。他将在加拿大大奖赛里从从第11位发车。

“缩小与瓦尔特利的差距、向瓦尔特利学习一直是关键，这非常有帮助，”周冠宇说到。“这个赛季我们合作愉快，一直在努力一起进步。我不知道他发生了什么，但赛车感觉很好，我觉得Q3有非常好的潜力，尽管我的那圈非常凌乱。我认为今天我自己充分发挥了赛车的能力，让我们看看明天会怎样 ，我们的发车位置很近，也许我们可以做些什来让两辆赛车都进入积分区。”

周冠宇在巴林揭幕战上首秀就取得了第一个F1锦标赛积分，但是自那以后一直因为各种原因无缘积分区，包括三次在比赛中遭遇赛车的可靠性故障。而一周前在巴库，中国小将在颇具得分竞争力的情况下，又一次提前退赛。

不过，法拉利的查尔斯·莱克勒克因为更换超额的动力单元，将在加拿大从最后一位发车。同时，红牛的塞尔吉奥·佩雷兹因为在Q2里撞墙，将从第14位发车。尽管身后有两辆更快的赛车，但周冠宇认为此前从更靠后位置起步也能为积分而战的经验，让他对眼前的比赛更有自信。

“从现在的位置往前跑，“当被问到本周日争夺积分的关键因素时，周冠宇说到。”显然比赛无法预知，只知道明天是晴天，赛道条件将不同，但我认为我们还是有很好的潜力。”

“我们的比赛能力一直看起来不错。至少在我这边，比赛的表现一直比排位赛更强；比赛越多，我的经验越多，速度能越快。我们有很好的机会。我们一直争夺积分，即使我排在13名之外。明天我们从第十发车，争取积分的机会更大。“