周冠宇相信C44赛车性能“前进了一步”

测试第一天，周冠宇和他的队友瓦尔特利·博塔斯分别驾驶了半天2024赛季的新赛车，累计为车队收获了132圈，并且下午出场的中国小将跻身当天时间榜前十。

2023赛季索伯运作的C43赛车在性能方面较2022年明显下滑，操控性欠佳让两位车手难有作为。在与阿尔法·罗密欧冠名合作的最后一年里，车队名列制造商年度积分榜第九，比一年前的年度第六，下降了三位。

不过上赛季夏休时，瑞士车队就决定把注意力转向2024赛季，而且对赛车设计理念进行调整。

“今天算是真正的试车，重点是确保一切正常，”第一天测试结束后，周冠宇谈起了新赛车的感觉。“我们把注意力放在长距离，也尝试了不同的调校、赛车的感觉如何，赛车朝着正确的方向发展。当然，我们还有很大的改进和调整空间。到目前为止，我认为今天看起来前景不错，而且我们完成了所有的任务。”

“我认为我们已经前进了一步，今天很明显感觉到了这种不同。一周前的拍摄日，你已经感觉到与我们过去一年半习以为常的情况相比，有了一些更大的变化。关于积极的措施，至少目前一切都在朝着正确的方向发展，没有遭遇任何意外的问题。一切都在有条不紊地进行中，确保我们能完成所有任务，然后保持下去。与竞争对手相比，现在说什么都为时尚早。”

周冠宇的观点呼应了博塔斯在上午阶段结束后的感受。芬兰人在前四个小时里做了69圈，他认为C44第一天在赛道上的感觉与之前在辛威尔驾驶模拟器时相同，不过他也谨慎地表示赛道上所有车队都有了一定程度的进步。

“绝对向前迈进了一步。但我认为每个人都向前迈进了一步，谁的进步最大是个问题，但至少就像我说的，初步感觉是好的，”博塔斯说。“相关性符合预期。我想接下来的日子里，我们会进行更多的微调，找到更多的性能。”

“这是个良好的上午，因为我认为最重要的是在第一天上午不要出现问题。我们几乎把所有事情都做完了。所以这总是一个好的开始。第一天的主要任务就是出去跑跑，寻找赛车的感觉，然后......”

“让我感到积极的是，与去年相比，我肯定感觉到了进步。实际上，最初的感觉与我在模拟器上的感觉很相似。因此，至少这种关联性或多或少是应该达到的。因此，这是一个很好的起点。”

当天测试，卫冕冠军马克斯·维斯塔潘和红牛车队在时间榜上无人能及，RB20在荷兰人手里做出的标杆时间比第二位的迈凯伦车手兰多·诺里斯快了足足一秒。