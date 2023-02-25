周冠宇相信阿尔法·罗密欧找回了“失去的速度”
周冠宇在以2023年巴林测试第二天全场最快时间完成自己的季前测试后表示，他相信阿尔法·罗密欧C43赛车找回了“失去的速度”。
周冠宇在第二天晚间收工之前，用C5配方轮胎做出1分31.610秒，超过马克斯·维斯塔潘用C3配方跑出的时间后，成为当天最快的车手。尽管轮胎配方的差异，意味着红牛RB19赛车的速度将会更加快，但阿尔法·罗密欧车手认为这样的结果仍然有积极的意义。
“这总归是一个好的开始，因为我记得去年的现在我在时间榜的中下游，”周冠宇说。“所以能排在上面肯定不错。这只是测试，但我们仍然有很多潜力，都是看到阿尔法的名字在最上面，我肯定很高兴。”
去年在个人新秀赛季里，周冠宇三次拿到积分，其中最佳成绩是在加拿大的第八名。对他来说，自己的第一年有些跌宕起伏，特别在上半赛季还处于适应阶段时多次遇到了赛车可靠性问题，让他错过了几次获得积分的机会。当时，经验丰富的队友瓦尔特利·博塔斯充分利用C42赛车在重量方面更轻的优势，拿到了个人全年49个积分中的46个。而下半赛季，当周冠宇适应F1的节奏之后，阿尔法·罗密欧受限于资源，未能延续良好的竞争力。
本次季前测试仅有三天时间，周冠宇在周四上半天驾驶C43赛车做了67圈，然后昨天全天驾车完成133圈，以总共200圈结束了自己的测试任务。
虽然第二天结束前他在维修区出口做起步练习时赛车未能启动，而博塔斯也在第三天上午做长距离模拟时停下赛车，但中国小将认为阿尔法·罗密欧目前能够与中上游的对手一较高下。
“与去年此时相比，就我这边而言，我们度过了很顺利的一天。昨天（周五）我全天驾驶了赛车，我们做了长距离和短距离，我们看起来挺有竞争力，我们看起来找到了上赛结束时我们失去的速度，更加接近了——像上赛季初我们可以与中游前几名车队争夺时。”
“这只是测试，车队都还没有全部发挥出来。总体而言，我对赛车更加自信。整个冬天车队在改进赛车方面做得很出色，我们肯定取得了进步，去年我们挣扎的弱点方面，今年看起来解决了。期待下周的大奖赛。”
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