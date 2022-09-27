周冠宇相信自己“非常值得获得“阿尔法·罗密欧2023年F1车手席位

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阿尔法·罗密欧今天宣布已经与周冠宇完成2023赛季的续约，意味着这位中国小将明年将迎来自己在F1的第二个赛季。

周冠宇是本赛季全职车手中唯一的新秀。他在揭幕战巴林、加拿大和意大利三次获得积分。其中，他在此前从未比赛过的蒙特利尔，不仅在雨地排位赛里第一次进入Q3，并且在周日拿到第八名的个人最好成绩。此外，业内公认的是如果不是C42赛车多次机械故障，他原本可以获得更多积分。

“首先肯定是很激动，因为无论如何，每次签约都是非常激动的心情，因为作为F1车手，每一年都顶着不一样的压力，尤其对我来说，今年是新秀赛季，”周冠宇在谈及续约时表示。“去年签约是非常不可思议的感受，成为了首位F1中国车手，而今年更多的是我觉得把自己的实力和速度展现出来后，自己非常值得获得这个席位。”

“其次，我觉得今年我充分把自己最好的一面展现出来了，可能比赛中也遇到一些事情，但让我高兴的是，车队看到了我原本取得好成绩的无限可能性。所以我很开心可以继续留在这个团队中。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

周冠宇的参赛填补了F1世界锦标赛七十多年历史上从没有中国车手参加正赛的空缺。去年秋天，当阿尔法·罗密欧车队宣布对他的任命时，曾经有不少非议声。不过，中国小将不为所动，在赛季初立誓要让他的祖国和家乡车迷为他感到骄傲。事实的确如此，在大半个赛季里，周冠宇用自己在赛道上的表现做出回应，让行业内部和社交媒体上的舆论刮目相看。

“我觉得我实现了（当时的目标），”周冠宇表示。“我觉得体育竞技是用赛场上的成绩来说话，虽然年初顶着这么大的舆论压力，但我完全做自己、相信自己。在第一场揭幕战上，我就展现了能力和成绩，一直保持到现在。最近可能对我们整个车队是比较困难的时期，但我满意的是自己在不断进步，我觉得自己在未来会表现得越来越好。”

虽然周冠宇是一名新秀，但是在比赛周末表现极高的稳定性，几乎没有任何个人驾驶方面的失误。他承认这是他给自己定下的策略，不过随着本赛季还剩下最后六场比赛，放下了个人未来压力之后，他希望能够更多地突破极限。

“对于我一个新秀来说，我一开始可能前半赛季的前六站七站比赛肯定侧重于表现稳一点，因为稳一点的驾驶风格尤其对刚开始进入F1的车手来说帮助会很大，因为每一次撞车或者很激进的推进，万一导致打滑之类的，会在一开始就对车手的信心带来压力。这是我不想看到的，”阿尔法·罗密欧车手说到。

“所以这个赛季基本上自己的失误或者各方面非常少。其次的话，可能在赛季中段对于赛车更了解了以后，我会更加多地去推进。所以之前几站，包括现在宣布了签约以后，虽然自己整个比赛周末的准备工作或者驾驶风格不会有太多的改变，但我觉得最近自己对赛车各方面越来越有信心了。我也在努力向自己的最极限去推进。”