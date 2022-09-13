周冠宇相信自己能为阿尔法·罗密欧取得更多积分

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周冠宇上周日在蒙扎以第十名完赛，自揭幕战巴林大奖赛和蒙特利尔的比赛后，在自己的F1新秀赛季里第三次得到积分。

当大量车手因引擎罚单而退后发车位置之后，排位赛第14名的周冠宇在意大利大奖赛中前进到第九位发车，并且在开场圈后守住自己的位置。虽然此后的比赛里，速度更快的卡洛斯·塞恩斯、刘易斯·汉密尔顿和塞尔吉奥·佩雷兹从后追上，意味着周冠宇排名下滑，但他仍旧处于积分区争夺的行列里，与威廉姆斯、Alpine的对手交战。

整场比赛里，周冠宇与代替亚历山大·阿尔本参赛的尼克·德弗瑞展开了缠斗。后者在泰国车手突发急性阑尾炎后获得了威廉姆斯的临时征召，在大奖赛首秀里表现突出。俩人在很多时候差距保持在一秒之内，甚至最小时只有0.3秒，但在DRS车流里阿尔法·罗密欧赛车难以做出超车。

不过，周冠宇也在进站策略的帮助下超过了Alpine的埃斯特班·奥康，并且牢牢把法国人挡在身后，直到比赛在安全车带领下结束。

“其实只有1-2圈我可以利用尾流，当时德弗瑞掉出了前车的DRS范围，但维斯塔潘追了上来，我不得不让过他，所以也失去了DRS，”周冠宇在赛后表示。

“我觉得要超过尼克总是比较困难，也许再多几圈，我的轮胎会有点优势，但我们知道威廉姆斯在蒙扎的直线速度总是很强。我试着逼迫他犯错，但他做得很优秀，在首秀就拿到积分，所以也要祝贺他。”

“我觉得这场比赛是困难的，但我们保持在DRS火车里，能够跟着迈凯伦和（退赛前的）阿隆索。这对我们也是一场不错的比赛，整个周末都有很好的速度，让我们对接下来的比赛有更多信心。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

周冠宇在意大利的第十名完赛，帮助阿尔法·罗密欧车队打破了加拿大之后长时间的积分荒。这支由索伯运作的车队在本赛季开始后竞争力出色，前九场比赛里取得了51分。

然而，此后的中游集团的竞争中，当其他竞争对手凭借更多升级资源取得了进步时，周冠宇和队友瓦尔特利·博塔斯遭遇了多次退赛，同时新部件生产有限，限制了赛车性能的提升。这意味着周冠宇从赛季中表现出的个人进步，没有在成绩上完全显示出来。

“我认为重要的是每个周末要得分，但更多的是以我们拥有的条件争取最好的成绩，例如在赞德福特我们并不快，但我还是尽了全力，”周冠宇说到。

“当然有点遗憾，因为我比赛季初有了很大进步，特别从蒙特利尔开始。但其他车队在升级方面进展很大，我们在性能方面有点落后，无法把个人进步展现出来。如果我有赛季初那样的赛车战斗力，我可能给车队带来更多积分。现在我尝试每个周末尽自己最大的努力，这是需要在接下来做的。”