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Formula 1 Chinese GP

周冠宇相信能在中国主场“弥补”发车位不足

周冠宇在首次参加中国大奖赛前表示，索伯赛车整个周末表现出的速度让他仍有机会在第一个主场比赛里取得历史性的突破。

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

F1回归中国后的第一次比赛就是2024赛季第一个冲刺赛周末。第一次主场作战的周冠宇在天气复杂的冲刺赛排位赛中名列第十名，并在周六上午19圈的短程赛里第九完赛。尽管他与积分擦肩而过，但对周末剩余阶段的期待也有所增加。

然而，昨天下午决定大奖赛发车顺序的常规排位赛里，周冠宇在Q1结束时排名第16位，与当时第15位的塞尔吉奥·佩雷兹只有不到0.05秒的差距。中国小将坦言最后一圈他在14号弯线路不佳，而一同出局的七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿也在相同地点表现不理想，只名列第18位。周冠宇和汉密尔顿都是Q1尾声阶段较早完成计时圈的车手，而赛道的快速进化，意味着较晚完成最后一圈的车手都在时间上有大幅度提高。

我在14 号弯锁死了几乎笔直地过去周冠宇解释说。如果不是那样，那圈时间就能进Q2我应该有更好的表现，但我相信我们可以在比赛中弥补我感觉充满能量。我会为这次的大奖赛全力以赴。

瓦尔特利·博塔斯将从前十位发车，确认了本周末C44赛车竞争力的提升。由于冲刺赛周末只有周五上午60分钟的练习时间，所有车队对赛车和轮胎的数据收集都非常有限，使得本就差距微小的中游集团格局更加微妙。

周冠宇表示除了对软胎略感挣扎，他相信赛车拥有的潜力，因为中性胎和硬胎将是比赛中主要使用的轮胎。而且，周日不确定的天气因素也给比赛增加了悬念。

 整个周末看起来都不错，尤其我觉得中性胎前轮的颗粒化程度比较小，平衡性也对我们更有利他说。“用软胎有点挣扎，主要是很难感觉到前轮，即便在低抓地力和赛道温度的情况下，很容易锁死。这就是今天排位赛）发生的事情。我们需要集中精力解决这个问题。我相信我们能做出一些改变。 

他补充道：软胎无法长久使用，但你永远不知道，这取决于天气，今天早上冲刺赛）赛车感觉很强劲。速度也不错。所以我认为我有机会提升名次。当然，我们需要确保采取最佳策略来往前赶。”

本场比赛，周冠宇有二套新硬胎，新旧中性胎各一套，另有两套新软胎。博塔斯在两款较硬轮胎方面的配置相同。

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