周冠宇相信能在中国主场“弥补”发车位不足

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
F1回归中国后的第一次比赛就是2024赛季第一个冲刺赛周末。第一次主场作战的周冠宇在天气复杂的冲刺赛排位赛中名列第十名，并在周六上午19圈的短程赛里第九完赛。尽管他与积分擦肩而过，但对周末剩余阶段的期待也有所增加。
然而，昨天下午决定大奖赛发车顺序的常规排位赛里，周冠宇在Q1结束时排名第16位，与当时第15位的塞尔吉奥·佩雷兹只有不到0.05秒的差距。中国小将坦言最后一圈他在14号弯线路不佳，而一同出局的七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿也在相同地点表现不理想，只名列第18位。周冠宇和汉密尔顿都是Q1尾声阶段较早完成计时圈的车手，而赛道的快速进化，意味着较晚完成最后一圈的车手都在时间上有大幅度提高。
“我在14 号弯锁死了，几乎笔直地过去，”周冠宇解释说。“如果不是那样，那圈时间就能进Q2。我应该有更好的表现，但我相信我们可以在比赛中弥补。我感觉充满能量。我会为这次的大奖赛全力以赴。”
瓦尔特利·博塔斯将从前十位发车，确认了本周末C44赛车竞争力的提升。由于冲刺赛周末只有周五上午60分钟的练习时间，所有车队对赛车和轮胎的数据收集都非常有限，使得本就差距微小的中游集团格局更加微妙。
周冠宇表示除了对软胎略感挣扎，他相信赛车拥有的潜力，因为中性胎和硬胎将是比赛中主要使用的轮胎。而且，周日不确定的天气因素也给比赛增加了悬念。
“整个周末看起来都不错，尤其我觉得中性胎前轮的颗粒化程度比较小，平衡性也对我们更有利，”他说。“用软胎有点挣扎，主要是很难感觉到前轮，即便在低抓地力和赛道温度的情况下，也很容易锁死。这就是今天（排位赛）发生的事情。我们需要集中精力解决这个问题。我相信我们能做出一些改变。”
他补充道：“软胎无法长久使用，但你永远不知道，这取决于天气，今天早上（冲刺赛）赛车感觉很强劲。速度也不错。所以我认为我有机会提升名次。当然，我们需要确保采取最佳策略来往前赶。”
本场比赛，周冠宇有二套新硬胎，新旧中性胎各一套，另有两套新软胎。博塔斯在两款较硬轮胎方面的配置相同。
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