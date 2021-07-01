周冠宇目标在奥地利FP1帮助Alpine车队进步

作为Alpine车队的官方试车手，周冠宇将在红牛环赛道驾驶法国车队本赛季的F1赛车，参加时常一小时的第一节自由练习。这将是中国小将第一次在比赛周末的正式赛道阶段里登场。

“我会试着证明自己，试着完成良好的学习过程，获得尽可能多的数据，希望这可以帮助我在未来进步，成为更好的车手，”周冠宇在本周四向Motorsport.com表示。

去年9月，周冠宇在红牛环赛道测试了R.S.18赛车。而本周末的周五练习与前七个周末有所不同，车队将在两个阶段里试用将从英国大奖赛开始启用的新轮胎，而每位车手会得到两套。因此，车手的反馈和赛车的数据将非常重要。

去年9月，周冠宇在红牛环赛道测试了R.S.18赛车。而本周末的周五练习与前七个周末有所不同，车队将在两个阶段里试用将从英国大奖赛开始启用的新轮胎——每位车手会得到两套。因此，车手的反馈和赛车的数据将非常重要。此外，车队还要以本周末的轮胎，为排位赛和比赛进行准备。

“我认为与标准的FP1没有特别的不同。对我而言，显然尽可能多地利用赛道时间，”当前领跑F2积分榜的中国小将说道。“我们需要与车队一起完成一定的测试项目，因为我不是来这里兜风的。我来这里是要帮助车队进步，帮助车队找到新的、更好的地方。”

”“这（试用新轮胎）将是重点之一。显然，我们要用原型轮胎。所以对我来说，我认为一切都会相当新，但是我们也将用到两种类型的轮胎。因此我认为至少结束后与车队开会时，可以看到我的不同（反馈），看到埃斯特班（奥康）感觉到的不同，我们可以比较是否感觉相似或不同。”

今天的第一节练习，周冠宇将驾驶费尔南多·阿隆索的赛车出场。