周冠宇期待让2022“银石事故”彻底翻篇，并力争圆梦主场比赛

在F2期间，周冠宇在银石拿到过杆位和主赛胜利。去年他首次在这条自己喜欢的赛道上参加F1比赛，整个周末都有良好的速度，直到周日正赛开始后，他在第一个弯角的争夺中被其他赛车顶撞后发生事故。

当时阿尔法·罗密欧赛车腾空后车顶着地，并且滑行了很长距离后撞上轮胎墙后又反弹到轮胎墙与铁丝网的空隙之间。因为驾驶舱被轮胎墙抵住，周冠宇在一段时间里无法自己脱身。卷入那起事故的梅赛德斯车手乔治·拉塞尔第一时间跑向周冠宇赛车的所在位置查看情况，并且招呼抢险员快速施救。最终，周冠宇有惊无险地离开驾驶舱而且毫发无损。

周冠宇在本赛季前九场比赛里获得了4个积分。在度过了艰难的几场比赛后，阿尔法·罗密欧在本周末对赛车做了升级，包括新的底板进气格删、扩散器、后悬挂等。

由于实际上错过了自己在银石的F1首秀，周冠宇坦言他更加希望本周末能取得好的表现。他向Motorsport中文网表示：“确实我更加期待这个周末，因为对我来说，那天发生的事情就留在那一天，从来没有多想，对我各方面也没有影响。银石是我比较喜欢的赛道，我期待在这个周末拿出好的表现，让一年前那一天彻底翻篇。

他补充道：“前几场我们有点挣扎，速度不如预期。因此我希望本周末的升级能够帮助我们提高0.1-0.2秒。”

一年前的银石事故是近年来F1赛道上重大的事故之一，周冠宇赛车车顶的防滚架在着地后脱落，幸好国际汽联几年前强制启用的“光环”保护装置起到了关键作用，避免了车手头部撞击地面。

当被问及他能从那场事故中平安脱险的因素时，周冠宇表示：“我认为主要是光环，因为我的赛车着地后滑行了很长距离直到砂石区，那绝对救了我。但最后的撞击，总是不能低估可能发生什么。光环和运气都有帮助。我很高兴 国际汽联采取的措施，重要的一点是，接下来的规则里将增加抵抗力来承受这样的撞击。”

“（一年前）周日从医疗中心回来之后，我看了一下发生了什么，因为显然有人从后面撞了我。我知道了我的赛车怎么会飞起来。那以后我就没有看过任何相关的视频，一直到现在。当然很难避免不看到照片，因为一些车迷或其他人会带来。但那对我没有任何影响。有些事情在所难免，那是一次重大的事故，确实挺吓人的，但没有影响我。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

本周中，F1发布了2024年赛历，中国大奖赛如期回归，将定于4月21日举行。周冠宇对此感到高兴，并且表示他有信心用实际行动来为中国车迷送上见证本土英雄比赛的机会。

“我很开心，自从我进入F1以来，这两年没有办法在中国主场作战，因此肯定对明年更加期待，”中国小将说到。“但前提是，我要先做好目前自己的工作，争取在今年有出色的表现，确保明年可以回到主场比赛，那样的话可以说‘这天终于等到了’。因为2004年我就开始看F1，然后一直抱着着F1梦想，一步步走来直到现在。所以如果能回到主场比赛，肯定将意义非凡。”