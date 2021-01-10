周冠宇携手久事体育，旨在实现进军F1目标

2020年，周冠宇实现了个人在F2赛场的第一场胜利，并另有五次登上领奖台，最终获得年度第六名。同时，作为雷诺F1车队试车手，他在F1阿布扎比测试中驾驶R.S.20赛车完成了全天的测试。

在备战个人第三个F2赛季期间，周冠宇与2004年起F1在中国的推广方久事体育达成“大中华地区独家合作伙伴”关系，双方将在商务合作及他的商业价值开发等领域进行深入合作。周冠宇成为华润豪之后久事体育签约的第二位运动员。

可以理解的是，久事体育携手周冠宇、涉猎赛车手经纪，是希望汽车运动在中国发展到一定成熟阶段的时候，助力这位目前与F1距离最接近的车手梦想成真，为世界顶级赛车运动输送第一位能够参加正式比赛的中国车手。

“我们开始涉足运动员经纪，应该讲是水到渠成的概念，”上海久事体育产业发展（集团）有限公司副总经理、久事体育赛事运营管理有限公司董事长杨亦斌向包括Motorsport中文网在内的媒体解释说。

“我们做那么多赛事，在办F1和网球的过程中，有很多这方面的资源，也有一些话语权。我们希望这些资源、这些话语权帮助到我们中国的年轻一代选手，能够让他们有更好的发展。这个我觉得是我们作为国营企业、作为在中国体育产业中的核心参与者，我们能够力所能及做的一些事情。

“F1、网球应该讲是世界上目前职业化程度最高、市场号召力也非常高的两项运动。但是有一个共同特点，没有我们中国的顶尖运动员。我们非常希望，我们办了F1比赛和网球大师赛，同时也能让自己的运动员，在我们办的这个舞台上面能够代表我们国家。所以，我们也是希望从这方面做点贡献。”

Guanyu Zhou takes part in Shanghai Road show to celebrate 1000th GP

周冠宇出生于上海。2019年中国大奖赛期间，他在家乡市中心的街道上驾驶了采用雷诺V8引擎的老款F1赛车进行了路演，之后又在周日正赛之前驶上赛道，为F1庆祝第1000场里程碑献礼。

今年，周冠宇将继续作为雷诺集团旗下、更换了Alpine名字的F1车队的青年车手，继续参加F2，为达到申请F1超级驾照所需要求的目标努力。不过按照当前国际赛车的发展模式，尤其是商业化高度发达的F1，职业车手的商业开发同样不容小觑。

“与久事体育的合作，主要是与他们在一些资源方面的共享和推广方面，”周冠宇表示。“希望这对我接下来的F1之路上有些帮助，在争取进入F1的路上需要很多推广。”

“久事体育在上海举办F1那么多年，包括2019年的路演。当时我也代表雷诺、作为唯一的车手参加了那次活动。在这方面，我很感谢他们为我创造了那么好的一次机会。期待未来一起合作，寻找商业方面的机会。”

自从周冠宇参加F2并取得对中国赛车有突破性意义的成绩以来，包括2019年获得F2年度新秀，他就更加受到国内外的关注。而他也希望能继续推动赛车运动在中国的发展。

“此次携手的未来最主要的目标，是希望可以成为首位参加F1大奖赛的中国车手，”周冠宇说道。“这也可以说是本次签约的最终目标或最大的方向。希望这次合作能帮助我在这条路上走得更好。通过久事体育，可以认识各个方面、各个领域的字眼。希望无论是资深车迷，还是其他各个行业、各方面都能了解赛车。”