周冠宇感觉自己已经融入雷诺F1车队

本周末F1首次在葡萄牙的阿尔加夫赛道比赛，周冠宇也随雷诺出征，近距离观摩车队在比赛周末的运作。

本周四，雷诺宣布其运动学院的周冠宇、克里斯蒂安·伦德嘉德和刚刚摘下F3年度冠军的奥斯卡·皮亚斯特利，将在本月晚些时候去到举行F2收官战的巴林，使用2018赛季的F1赛车进行为期4天的F1测试。

三人中，今年担任车队试车手的周冠宇已经积累了六次驾驶F1赛车测试的经历。最近一次是今年9月的穆杰罗F2周末之后，他回到匈牙利布达佩斯驾驶了R.S.18赛车。

“整个两天的测试，总的来说我自己和车队都非常满意，无论是排位赛模拟，还是长距离的比赛模拟，”周冠宇在接受Motorsport中文网独家采访时说道。

“与前一次测试隔了很久，但是我坐进赛车后，大约半天时间就完全熟悉了。无论是赛车速度，还是对方向盘操控的理解，一下子就会就回到了去年刚结束时的状态。

“此外，我对自己的体能也很满意，因为这是我们第一次进行两天的测试，并且在第二天多次做了长距离练习。在完成了这么多背靠背F2比赛，我感觉自己已经很熟悉从F2赛车到F1赛车的这个转换。

“我感觉自己已经很了解这辆R.S.18赛车了，可以在必要的时候通过方向盘上的按键来做一些调整。我觉得这方面挺重要的，学到最多的就是懂得了在比赛中如何根据我个人的需要进行调试，从而达到我个人最喜欢的样子，这样也会对轮胎更好。”

两天的测试中，周冠宇在亨格罗林赛道上总计跑了970公里，大约220圈，超过3场匈牙利大奖赛的里程数。

当被问及能把R.S.18赛车的性能发挥出几成时，周冠宇回答说：“没法说发挥出多少水平，因为当天的条件都是不同的，但是我个人很满意。

“R.S.18和R.S.20的区别不是很大，更多是高速弯的表现。我觉得自己在低速弯的表现已经与今年的新车或者说升级后的赛车（在数据上）一样了，而在高速弯里的差距也不是很大，这是我个人非常满意的原因。

“同时车队方面也对我的测试给出了挺好的反馈。我挺享受整个测试的过程，完全没有觉得对我是一辆新车或新的工作氛围，我感觉能够很快融入到车队里。”

明年将以Alpine名字参加F1的法国车队，在丹尼尔·里卡多做出转投迈凯伦的决定后，为2021赛季签下了两届世界冠军费尔南多·阿隆索。西班牙人为了替明年重返赛道进行准备，已经多次在恩斯顿基地驾驶模拟器。

2015年，周冠宇被法拉利招入其年轻车手项目时，阿隆索刚好离开马拉内罗。今年在雷诺车队担任试车手，让他更多地驾驶模拟器，协助F1赛车的研发升级工作。虽然当前中国小将还没有与阿隆索打过照面，但是能够了解后者驾驶模拟器的数据，而他已经发现自己可以学习的地方。

“他的驾驶风格可能跟现在的一些车手有蛮大的区别，”周冠宇向Motorsport中文网表示。“我们用同一个设置的话，我会很难达到他的圈数，但是我用我自己喜好的设置时，在模拟器里可能会比他快一些。”

“显然与一般车手相比，他的驾驶风格截然不同。所以我更多的可能会学习一下他对赛道、对驾驶的一些理解或建议，但不会是他那样的驾驶风格，因为毕竟他已经这么多年以自己的风格来驾驶赛车。”

2020赛季F2的最后两轮比赛将于11月底在巴林连续两个周末进行。周冠宇将继续为年度前四名的成绩而战。