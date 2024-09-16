周冠宇很高兴在巴库加入中游争夺，尽管与积分区仍有巨大差距

周冠宇对于能够在阿塞拜疆大奖赛里参与中游竞争感到积极，但坦言索伯仍需大幅度提速才能为积分而战。

周冠宇在巴库以第14名完成比赛，这是自上半赛季的西班牙大奖赛的第13名之后，他个人和车队的最好成绩。

索伯在本赛季开始时还能在积分区边缘较量，但换胎工具的问题导致周冠宇和队友瓦尔特利·博塔斯错过了得分的机会。然而，自从瑞士车队在伊莫拉周末为C44赛车启用更新的底板以后，竞争力急转直下，中国小将一度感到“迷失”，直到换回旧底板才对赛车重新有了感觉。

但是，面对仍然无法与其他中游车队竞争，索伯开始寻找问题的根源，两位车手每个周末都用不同的底板和套件进行对比，而且大部分时间都以周冠宇的赛车作为参照，这在很大程度上影响了他的发挥。

在阿塞拜疆，索伯为周冠宇更换了超额的动力单元能量储存器和控制电子器，迫使他无论如何都要从发车区最后开始比赛。中国车手在排位赛里为博塔斯制造尾流，但芬兰人仍然未能通过Q1。

到了比赛中，当博塔斯用中性胎发车时，周冠宇则在第一阶段使用硬胎，这让他在最后17圈用中性胎。他追上并超过第二阶段用硬胎的队友，而且试图与直到倒数第三圈才进站的RB车手丹尼尔·里卡多争夺位置。

当塞尔吉奥·佩雷兹和卡洛斯·塞恩斯撞车退赛后，周冠宇为索伯获得了第14名，尽管没能超过里卡多，但排在Alpine的埃斯特班·奥康和队友身前。这已经是多场比赛以来，索伯第一次能够在赛道上与其他赛车比赛，而不是两辆赛车落在最后。

“很长一段时间以来，我们至少有了一场干净的比赛，高兴看到我们至少可以与一辆Alpine以及里卡多比赛，”周冠宇在赛后说。“但与前十还是相差很多，我们需要接受这样的现实。”

“我觉得重油情况下比前几场比赛更满意，我们之前与其他赛车差距很大，远离中游竞争。在这里我们差不多争夺第14和15名。今天还不错，我不再孤独地和队友跑在一起，可以有点较量，这总是挺不错，显示了不错的前进方向，但还有很多工作要做才能争夺积分。”

有24场比赛的2024赛季已经过去17场比赛，索伯是至今唯一没有积分的车队，最佳成绩还是周冠宇在巴林揭幕战上拿到的第11名。周冠宇表示他和博塔斯作为一个团队，始终互相支持，力争为车队打破积分荒，但C44赛车仍然相差悬殊。

“我们试着帮助车队，就像昨天（周六排位赛）和之前的比赛，无论谁在前面，另一个人都会尽全力帮助，如果有机会去得分。但是我们需要0.4-0.5秒，但这不容易，即便有升级，”周冠宇在巴库说道。“就像在这里，我想我们在比赛速度上相差前十名0.4-0.5秒，这个差距一直如此，这是个艰苦的现实，但必须接受。希望几场比赛后，当我们得到下一个升级，我们可以有更好的方向。”

目前，索伯2025年另一个车手席位仍然悬而未决。有传言称巴西F2车手加布里埃尔·波托莱托成为这支2026年将转变为奥迪的瑞士车队的新宠，但据悉迈凯伦并不情愿轻易地放走旗下年轻新秀。此外，还有流言将廉姆·洛森、目前代表威廉姆斯参加余下赛季的弗朗哥·科拉平托联系起来。索伯方面坚持仍然在对短期、中期、长期的各种选择做评估，但会在“几周之后”做出决定。