周冠宇希望C44赛车恢复2022年竞争力

今年F1将自2019年后第一次重返上海国际赛车场，同时中国大奖赛也迎来20周年庆祝。日前，周冠宇出席了赛事承办方久事体育举行的2024年中国大奖赛暨20周年启动仪式，作为历史上第一位参加F1正式比赛的中国车手，他将在今年四月第一次迎来主场比赛。

去年周冠宇在自己第二个F1赛季总共获得6个积分，与他新秀赛季的得分相同。中国小将留下了不少高光时刻，尤其在匈牙利排位赛里取得第五名——但正赛开始时赛车的传感器故障让他的努力付诸东流，以及他在卡塔尔后排发车后追到第九名完赛。

然而，就赛车竞争力而言，上赛季索伯运作的阿尔法·罗密欧C43赛车明显不如2022年的C42。那个赛季的上半段，C42在赛车重量方面拥有优势，周冠宇和瓦尔特利·博塔斯共同为车队拿到51分。这段时期里，当经验更加丰富的芬兰人带回45分时，中国小将因为适应赛车和F1节奏而错过了不少机会，尽管他在个人首场比赛积分完赛，随后在加拿大获得第八名。

面对C43赛车的挣扎，欣威尔团队发生了技术部门人员变动，原技术总监扬·蒙肖在年终离开，而迈凯伦原技术总监詹姆斯·基于九月走马上任。

当被Motorsport中文网问及如何确保在新技术总监领导下，2024年赛车C44能在研发方面重回正轨时，周冠宇回答说：“其实2023赛季暑假左右，我们的（研发）方向已经很明确——赛车在哪些方面非常缺乏抓地力。”

“首先可能在低温或者赛道抓地力比较差的情况下，我们很多时候在轮胎温度方面会比别的车队上升空间要更加小一点，所以无法在第一第二计时段有一个比较亮眼的表现。”

“其次赛车的一些不确定因素，比如过弯时的修正比2022赛季更加频繁一些——有一些可能没有预料到的推头甩尾情况。这些都是我们一直向詹姆斯反馈的，但确实去年车队有很多变动，可能这一个多月（因为冬休）很难进行交流沟通，但是目前研发的趋势还是跟我们所想的比较一致。”

Photo by: KE Yigong Zhou Guanyu, Stake F1 Team Driver, at 2024 Chinese GP Launch

“希望通过赛前的准备，包括三天测试，让我们为整个赛季确定更好的发展方向。因为车队总部的人员，特别是技术部门人员都在不停地增加和调整，希望可以打造一个更完善完整的团队。我非常相信他们，也觉得今年我们可以回到第一个赛季（2022年）的赛车状态。”

中国大奖赛作为2024年第五轮赛事，将于今年4月19-21日在上海国际赛车场进行，届时也将是新赛季第一个采用冲刺赛赛制的周末。

对于12岁旅居英国接受赛车训练的周冠宇来说，从没有在上海国际赛车场参加过任何赛事，但2019年作为F1第1000场大奖赛的庆祝活动之一，他曾驾驶采用雷诺V8引擎的E20赛车绕场三圈。

“我肯定很开心可以来到上海主场比赛，虽然我在这里没有参加过比赛，也没有做过测试，但可以主场作战让我期待满满的，”周冠宇在启动仪式前接受媒体采访时表示。

“这也是我过去两年在F1比赛的一个小遗憾，终于可以在2024年一圆这个小小的心愿——在家乡比赛。”

索伯运作的车队将在2月5日于英国伦敦举行2024赛季新车C44的发布会，随后2月21-23日在巴林进行季前测试，而新赛季揭幕战巴林大奖赛将在3月2日进行。