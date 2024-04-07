周冠宇希望索伯能在中国“把事情做对”助他争夺积分

铃鹿的周末对周冠宇来说充满艰苦。在相对顺利的第一节练习后，第二节练习因下雨而浪费。而干地上的最后一节练习里赛车燃油泄漏，让他无法进行长距离测试，索伯不得不重装赛车，导致他在排位赛Q1出局，而且不得不再次从队尾开始比赛。正赛之前，车队又为他更换了逃生舱，包括邮箱和相关管道以及底盘护带。

当第一圈的红旗之后，中国小将在重新静态发车时用软胎前进了名次，但仅仅十圈不到，他的C44赛车就出现了无法换挡的问题。他连续两次额外进站试图通过重启系统修复但无法成功，只能在第13圈提前结束自己的比赛。

“不幸的是这个周末好像一切都不太对，没有足够的时间来准备......”周冠宇在铃鹿赛后向Motorsport.com表示。“比赛节奏不错，发车也很好，进站很好。但是很不幸，没有完赛。”

日本大奖赛结束后，周冠宇将直接回到上海，准备他的第一次主场比赛。因为2019年后中国大奖赛首次举行，又是历史上第一次中国F1车手家门口作战，使他受到了极大的关注。

“我非常期待那场比赛——尽管现在接受采访时我显然仍然对这个周末所发生的事情感到非常失望，”中国车手说到。“但那仍是一场我很期待的比赛，那对我来说也将很有意义——作为车手我想要取得好成绩。我希望可以完赛，如果我完成比赛，我觉得没理由我不能不为积分而战——只要赛车能表现出来。所以，我们需要把事情做对并且全力以赴。”

Zhou Guanyu, Kick Sauber Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

铃鹿比赛结束后，索伯竞赛总监谢维·普约拉表示周冠宇的赛车故障在于动力传动系统，但具体的触发原因仍需要进一步调查，而车队出于谨慎只能要他退赛。

然而，这不是周冠宇本赛季第一次遭遇意外问题影响，除了巴林揭幕战之外，他在沙特阿拉伯的比赛中遇到换胎问题，又在澳大利亚排位赛中鼻翼被路肩损坏，导致排到最后发车，接着比赛进站中变速箱问题导致赛车停当。

对于个人第三个赛季的多灾多难，周冠宇感叹说：“很明显这使我很沮丧。在吉达遇到了进站问题，在墨尔本鼻翼损坏然后在后面发车......这样的事情非常不幸，对于车手来说非常失望和沮丧，我希望不久之后我们可以有一个干净的周末，我可以摆脱所有这些坏运气，这些问题都能离开我的大脑，因为目前我还没有足够的信心一切都能顺利。”

事实上周冠宇在铃鹿的开局还算良好，他在第一个练习阶段开始后对于赛车的基础调校感到满意。然而之后车队尝试不同的调校并不管用，而天气和漏油问题的先后发生，让他无法找回基本状态，在排位赛Q1开始后等于从零开始。

周日退赛之后，周冠宇透露已经和车队讨论调整比赛周末的备战方式，避免今后面对不稳定的天气情况时陷入同样的困境。

“是的，这些我们在昨天（排位赛）结束后已经说过了，我们将改变一些方法，”他告诉Motorsport.com。“因为我觉得我们（周末赛车调校）的基础底线很好，后来我们试图提取一些（额外的），但它没有用，之后因为天气原因错过了FP2。所以我认为在这种复杂的条件下，我们只需要用已经起作用的东西。当时我感到很困惑，然后又是燃油泄漏，FP3里没有跑（长距离）……”