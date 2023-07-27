周冠宇希望夏休结束前个人F1未来有定论

去年周冠宇作为新秀进入F1，随后又与阿尔法·罗密欧车队续约参加2023赛季。尽管本赛季C43竞争力不如去年，限制了两位车手的成绩，但两次获得积分的中国小将一如既往地表现稳健，而且在围场里赢得了广泛的认可。

上周六，他在匈牙利的排位赛里取得他大奖赛生涯最高的发车位——第五名，但在周日发车阶段，阿尔法·罗密欧赛车的刹车传感器系统出现故障后干扰了引擎，导致了他的赛车丢失转速，错过了取得好成绩的机会。

本周末的比利时大奖赛是F1进入夏休之前的最后一场比赛。周冠宇在谈及个人未来的话题时，承认他的团队已经开始处理，而他并不担心。

“我们已经开始与车队进行商谈，这是肯定的。现在是商讨的好时机，但去年这个时候我比现在更担心，因为我觉得车队对我们所做的工作非常满意，”中国小将表示。“我将一如既往地努力。我认为事情会有结果，但还需要一些时间来摸索。我对现在的情况和我共事的同事们感到非常满意，所以我很愿意未来继续在这里。”

当被追问是否设下时间节点时，阿尔法·罗密欧车手坦言他希望在一个月内得到答案。“是的，我想我希望在夏天结束之前有一个清楚的理解，这是肯定的，我们必须看看该怎么做才能让理论上的事情变为现实。”

目前F1车手市场相对平淡，尽管赛季中途丹尼尔·里卡多在AlphaTauri取代尼克·德弗瑞斯，引发了对塞尔吉奥·佩雷兹2024年席位受到威胁的猜测。而除了刘易斯·汉密尔顿与梅赛德斯的续约进展迟缓之外，只有阿尔法·罗密欧、威廉姆斯和哈斯有席位没有确认。

阿尔法·罗密欧的年轻车手蒂奥·波切尔先前一直被视为未来正式车手的候选人，不过他在被寄予夺冠希望的F2赛季里，目前没有领跑积分榜。尽管如此，周冠宇表示他只关心做好自己应该做的事情，让自己配得上正式车手的身份。

“公平地说，我觉得每年人们都会说有人可能会争抢这个席位，但对我来说，我不关心别人在他们的锦标赛里做什么。我在这里是为了证明我迈出了一大步，那样就不会担心其他年轻车手，因为如果我犯了很多错，我会觉得自己不配在这里，而他们有机会获得席位，但如果我一切都做得正确，就没有理由担心。”

与此同时，周冠宇表示他确实希望下一份合约可以时间久一些，而不是刚来到F1时一般都一年一签。

“我一直希望尽可能长时间（合约），”中国车手说到。“作为新秀，当你刚来时，合同都是一年一签，但两年后的现在，我确实想要一份更长一点的合同。”