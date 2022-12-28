周冠宇：巴林首秀得分“意义重大”，让舆论改变看法

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今年，周冠宇代表阿尔法·罗密欧车队参赛，成为了F1历史上第一位来自中国的全职正式车手。但是去年年底他获得任命时，受到了不少质疑甚至毫无理由的网络暴力，声称他得到机会是依靠国籍背景和为车队吸引赞助商的潜在可能。

然而在巴林的揭幕战，周冠宇在发车时遭遇防熄火装置问题并落到最后的情况，一路追击后以第十名完赛，拿到了个人第一个F1积分。回顾个人新秀赛季时，这位中国小将表示，巴林的积分完赛让他卸下压力。

“那是意义重大的，考虑到我在整个冬歇期所面临的事情，”周冠宇在赛季结束前表示。“当车队宣布（任命）我的时候，很多不认识我的人试着根据我的国籍做出判断。当你为你的梦想奋斗时，这不是很好的事情。”

“但后来我非常庆幸能在我的第一场比赛里拿到积分，让我放下了包袱。在赛道上说话，这对我有很重要的意义，因为后来那些人就开始改变态度。他们开始理解你，开始更加了解你。”

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22, Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

九月的新加坡大奖赛之前，阿尔法·罗密欧宣布周冠宇会在2023赛季继续为车队效力。此时，舆论的反响已经与不到一年之前发生了180度转变。对此，他表示：“我很感谢，就像过了这么多年，我已经实现了我想做的事情。”

全年周冠宇总共三次进入积分区，收获了6个积分，包括在阿尔法·罗密欧的蒙扎主场为车队带回积分。虽然周冠宇与队友瓦尔特利·博塔斯的积分对比为6:49，但除了作为新秀需要的适应期之外，在迈阿密、西班牙和阿塞拜疆连续出现的赛车可靠性问题让他多次与积分失之交臂。

不过，加拿大成为周冠宇首个赛季个人成长的转折点。他首次在加拿大蒙特利尔作战，在雨天环境下第一次跻身排位赛Q3，并在正赛里以第八名完赛。夏休期过后，他的综合表现有了明显的提高，并且在阿尔法·罗密欧最终锁定制造商年度第六名的过程中发挥了重要的团队作用。

“那是我从没有预料到的，加拿大是一场非常艰难的赛道。它就像一条街道赛，因为有围墙，所以没有犯错的余地或出口的逃脱区域。所以，那样的结果很好，”周冠宇说到。“我认为那表明了我的进步，也是我在三四场连续退赛后努力得到的结果。那对我来说是一个突破口。”

2023赛季周冠宇将继续与博塔斯搭档为阿尔法·罗密欧比赛。这支由索伯运作的车队预计将在2月中旬发布新赛车。