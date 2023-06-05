周冠宇：巴塞罗那是“最好的一两场比赛之一”
周冠宇认为西班牙大奖赛属于他个人在F1发挥“最好的一两场比赛之一”，而阿尔法·罗密欧车队认可中国小将正处于“很好的水平”。
上周日从第13位发车的周冠宇在赛道上第十个完成比赛，但在角田裕毅受罚后，得以递补获得第九名，为阿尔法·罗密欧车队带回了两个积分。
本场比赛，中国小将从发车后就一直处于积分区的争夺行列。随着比赛的进行，他的对手从开场阶段的哈斯车手尼科·霍肯博格，到后半段换为AlphaTauri的角田裕毅。最终凭借轮胎策略和赛道上的追逐，阿尔法·罗密欧车手战胜了两个对手，本赛季第二次收获了前十名的成绩。他的个人积分也达到了4分，与队友瓦尔特利·博塔斯相同。
赛后，当被问起本场比赛是否是他的“最佳表现”时，周冠宇回答说：“我认为是的，这绝对是（表现最好的）一两场比赛之一。”
前三分之一比赛里，周冠宇与霍肯博格采用不同的轮胎策略，上演了拉锯战。哈斯车手在第八圈进站换上了中性胎，而阿尔法·罗密欧则为中国车手选择硬胎来跑第二节。在此期间，周冠宇与车队在无线电中针对轮胎的性能不断做着交流，包括在修改后的13号弯高速弯里需要松油门以缓解磨损。第15圈时，周冠宇超过了中性胎有所衰竭的霍肯博格，为他追击角田打下了基础。
对于超越哈斯赛车的战略意义，周冠宇解释道：“我认为特别当我用硬胎的时候，尼科用的是中性胎，所以他有更多的抓地力优势，而我却很挣扎，所以绝对不简单。重要的是在高速路段里管理好轮胎，我做到了，也许我丢失了位置，但当我看到他们挣扎，我把握住机会超过去。”
“新布局对比赛挺不错，是个惊喜，因为最后一弯，当别人的轮胎出现衰退后，你可以跟得更近。另外，今天我这边执行得很好，我觉得车队在正确的时候告诉了我正确的信息，因此我们能赶上哈斯并且赶上AlphaTauri。”
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
这是周冠宇本赛季第二次获得积分，虽然去年同期也两次进入积分区，但相比之下2023年中游车队的竞争更加激烈，尤其是迈凯伦、阿尔法·罗密欧、哈斯和AlphaTauri每个周末势均力敌。
事实上巴塞罗那的比赛中，博塔斯的赛车在第一圈后底板受损，导致赛车与轮胎无法正常工作，始终跑在非常靠后的位置。而周冠宇的两个积分帮助瑞士车队与哈斯在积分榜上同积8分。
阿尔法·罗密欧赛道工程总监谢维·普约拉对中国小将的表现给予了肯定。他在赛后表示：“今年周冠宇成熟了很多。今天他完成了相当出色的工作。一直到第三节练习，他都有点挣扎，但之后在排位赛里他展示了竞争力。今天的比赛里，从第一圈到与角田及其他人较量至最后一圈，他表现相当出色。所以可以肯定的是，他现在达到很好的水平。”
与角田争夺
比赛还剩11圈时，周冠宇追上角田后，在一号弯里进行了正面交锋。阿尔法·罗密欧车手试图从外线切入，瞄准占据紧接着的二号弯内线。面对车鼻稍稍领先的对手，AlphaTauri车手虽然留出了一定的空间，但维持在赛道中央、紧靠着赛车线边沿，使得周冠宇无法正常进弯，只能从缓冲地带切过。
赛会干事调查后认定角田“把对手逼出赛道”，向他开出5秒处罚。此后周冠宇紧跟着AlphaTauri车手身后完赛，在最终成绩榜上前进到第九名。
对于这次事件，周冠宇认为赛会干事的裁定“非常明了”。他说到：“我在进入一号弯时靠前，然后在弯中给了很多空间，我看到他没有停下（前进方向），（他试着）释放刹车，（试着）把我赶跑。我只能采取躲避行动，走了逃离地带，否则我们会撞到一起。那之后比较微妙，因为我的轮胎上有很多垃圾。最后，我设法跟在他后面（5秒之内），于是拿回了位置。”
受到处罚后的角田跌落到第12名无缘积分，他对处罚决定有不同的看法，认为对自己不公平。他说到：“当我看到时，我留出了空间，我感觉他很早就放弃了。他走了外线，我当作他被逼了出去，但他没有。当然外线还有空间，所以我不理解为什么那是处罚。那感觉不公平，很严厉。”
赛会干事的裁决书中对处罚原因做出了解释：“24号赛车在1号弯及之后靠前，因此根据车手标准指南，应该拥有赛车空间。22号赛车移动到弯角的外侧，迫使24号赛车离开赛道。”
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