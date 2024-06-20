周冠宇将在巴塞罗那用回2024赛季初的旧版F1底盘

自从索伯在伊莫拉为赛车更新了底盘，周冠宇在摩纳哥和加拿大始终对赛车的操控感到挣扎，在蒙特卡洛和吉尔·维尔纽夫赛道总共发生了三次撞车，严重影响了在周日的正赛里争取好成绩。

本周末周冠宇在来到西班牙后透露，自从在伊莫拉换上本赛季他的第二个底盘之后，他一直在驾驶赛车时感觉“奇怪或震惊”，尤其当赛道本身“非常颠簸”时，他无法自信地去使用关键的路肩，因为他不知道赛车会怎么反应。

“我发现赛车在颠簸的路面上非常僵硬，”周冠宇解释道。“所以，我无法推进。例如，我在蒙特利尔的FP3中的失误非常糟糕。突然，你撞上颠簸的地方，赛车就开始旋转。这可以说是一件很奇怪或有点令人震惊。”

“但在本周末之前，我们做了很多改变，把所有东西都改成了不同的规格，以确保我能得到至少是赛季初的感觉。因为我现在的感觉和先前完全不同。所以，我很期待这个周末，因为这是一种全新的风格，更像是从头开始。我（在伊莫拉）换了底盘，也换了相当多的零件。所以现在我们把所有东西都改回原来的样子。”

周冠宇进一步透露，索伯将为他的赛车更换“每一个零件，确保从头开始”，包括围绕旧底盘建造的车身部件，因为车队“不知道问题是否只是底盘”。

本赛季已经完成了九轮比赛，索伯是目前唯一没有积分的车队。而本周末的西班牙大奖赛将开启2024赛季第一次三连赛，随后休息一周，将是夏休之前在匈牙利和比利时的“背靠背”，意味着六周内进行五场比赛。

因此，索伯决定在巴塞罗那为周冠宇大幅修改赛车的时机相当关键。下周末的红牛环同样是一条“刹车颠簸程度较大”的赛道，所以车队希望在前往奥地利之前可以查明并解决问题。

当被问及索伯是否发现他的队友瓦尔特利·博塔斯的赛车也存在类似的问题时，周冠宇“不想说得更详细”，但承认他的感受比队友“更严重一些”。

“这就是我们决定做出改变的原因，”中国小将补充道。 “我认为这是正确的决定，我很高兴能这么做。因为要车队这么做并不容易。但我认为，一旦我们下定决心，希望这是正确的决定，而且可以加以改善。”